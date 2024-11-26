¡ÖÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡×ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¡¡PR²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤Î¡ÈÀïÎ¬Ë½Ïª¡È¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤Ë¡Ä»Ù»ý¼Ô¤â·ãÅÜ¡ÖÊ¼¸Ë¸©Ì±¤òçÓ¤á¤Æ¤ë¡×
¼º¿¦¸å¤Î½ÐÄ¾¤·Áªµó¤ÇºÆÁª¤·¤¿Ê¼¸Ë¸©¤ÎºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¡Ê47¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢Áªµó³èÆ°¤ò¤á¤°¤ê¡¢¡Ö¹ÊóÁ´ÈÌ¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡×¤È¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¹ÊóÀïÎ¬¤ò¸ø³«¤·¤¿PR²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤Î¥³¥é¥à¤¬Âç±ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤Ö¤Î¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¤Ë¤¢¤ëPR²ñ¼Ò¡Ömerchu¡×¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëÀÞÅÄÉö»á¤¬11·î20Æü¡¢¥Ö¥í¥°¥µ¥¤¥Ènote¤Ç¸ø³«¤·¤¿¥³¥é¥à¡£
¡Ôº£²ó¹ÊóÁ´ÈÌ¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿Î©¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤È¤á¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¼Ì¿¿¤Î»£±Æ¡¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Î°ì¿·¡¢SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Û¤«¡¢¼«¿È¤¬´Æ½¤¼Ô¤È¤·¤ÆSNS±¿ÍÑ¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤À¡£
¥³¥é¥à¤Ë¤ÏÆ±¼Ò¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÇÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤¹¤ëºØÆ£»á¤ÈÀÞÅÄ»á¤é¤Î¼Ì¿¿¤ò¡¢Åö½é¡Ômerchu¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¡Ö#¤µ¤¤¤È¤¦¸µÃÎ»ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¡×ÂçºîÀï¤òÄó°ÆÃæ¡Õ¤È¤Î¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤È¶¦¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢»ñÎÁ¤Î°ìÉô¤ò¸ø³«¡£¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥é¥¤¥É¤ÎÉ½»æ²èÁü¤Ë¤Ï¡ÔÊ¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁªµó¤Ë¸þ¤±¤¿¹ÊóÀïÎ¬¤Î¤´Äó°Æ¡¡#¤µ¤¤¤È¤¦¸µÃÎ»ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¡Õ¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÔSNS±¿ÍÑ¥Õ¥§¡¼¥º¡Õ¤È¤¤¤¦¸«½Ð¤·¤¬µºÜ¤µ¤ì¤¿¥¹¥é¥¤¥É¤Ë¤Ï¡¢10·î1Æü¡Á13Æü¤ò¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º1¡§¼ï¤Þ¤¡¡Î©¤Á¾å¤²¡¦±¿ÍÑÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¡×¡¢10·î14Æü¡Á31Æü¤ò¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º2¡§°éÀ®¡¡¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¶¯²½¡Ê¼Á¡Ë¡×¡¢11·î1Æü¡Á17Æü¤ò¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º3¡§¼ý³Ï¡¡¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¶¯²½¡ÊÎÌ¡Ë¡×¤È¡¢3ÃÊ³¬¤Ë¤ï¤±¤¿É½¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¡£¤³¤Î»ñÎÁ¤Î²¼¤Ë¤Ï¡Ô¤´ËÜ¿Í¤Ï»ä¤ÎÄó°Æ¤ò¿¿·õ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¹ÊóÁ´ÈÌ¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Õ¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê±¿ÍÑ¥Õ¥§¡¼¥º¤Î»ñÎÁ¡¦Ê¸¸À¤È¤â¤Ë¸½ºß¤Ïºï½ü¡Ë
¤Þ¤¿¡¢ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿SNS±¿ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ô»ä¤¬´Æ½¤¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢±¿ÍÑÀïÎ¬Î©°Æ¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¡¢¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëºîÀ®¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´ë²è¡¢Ê¸¾Ï¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥ÈÀß·×¡¢¾ðÊóÁªÄê¡¢¹»Àµ¡¦¿äÚÊ¥Õ¥í¡¼¤Î³ÎÎ©¡¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥Á¥§¥Ã¥¯ÂÎÀ©¤Î¶¯²½¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Ê¤É¤òÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¾¯¿ôÀº±Ô¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÁíÌ³¾Ê¤Ï°ìÈÌÏÀ¤È¤·¤Æ¡Ö¶È¼Ô¤¬¼çÂÎÅª¡¦ºÛÎÌÅª¤ËÁªµó±¿Æ°¤Î´ë²èÎ©°Æ¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Åö³º¶È¼Ô¤ÏÁªµó±¿Æ°¤Î¼çÂÎ¤Ç¤¢¤ë¤È²ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Åö³º¶È¼Ô¤Ø¤ÎÊó½·»ÙÊ§¤¤¤ÏÇã¼ý¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¸ø¿¦ÁªµóË¡¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î»ØÅ¦¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢£ºØÆ£ÃÎ»ö¤â¼áÌÀ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë
¼«¤é¤Î¹ÊóÀïÎ¬¤Ë¤è¤Ã¤ÆºØÆ£»á¤ò¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤»¤¿¡É¼ÂÀÓ¡É¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤Ù¤¯¡¢¤³¤ÈºÙ¤«¤¯ÁªµóÀï¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¡ÉË½Ïª¡É¤·¤¿ÀÞÅÄ»á¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆºØÆ£»á¤òµçÃÏ¤ËÎ©¤¿¤»¤ë¤³¤È¤Ë¡£
ºØÆ£ÃÎ»ö¤Ï25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿Á´¹ñÃÎ»ö²ñ¤Î½ªÎ»¸å¤Ëµ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·º£²ó¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Èµ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¡£Æ±¼Ò¤Ë70Ëü±ß¤Ç¥Ý¥¹¥¿¡¼À©ºî¤Ê¤É¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤¿¤¬¡¢SNS±¿ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤ÇºØÆ£¡¢ºØÆ£»öÌ³½ê¤¬¼çÂÎÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÞÅÄ»á¤¬Áªµó¥«¡¼¤Ë¾å¤¬¤ê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤Æ¸Ä¿Í¤Ç»²²Ã¤µ¤ì¤¿¡×¤È¼çÄ¥¡£SNSÀïÎ¬¤ò¡ÔÊ¼¸Ë¸©¤Ë¤¢¤ë²ñ¼Ò¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡Õ¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿ÀÞÅÄ»á¤È¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ºØÆ£»á¤Î¼çÄ¥¤Ï¿¿¤Ã¸þ¤«¤é¿©¤¤°ã¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£ºØÆ£ÃÎ»ö¤Î»Ù»ý¼Ô¤âÅÜ¤ê¡Ö¼êÊÁ¤òÆÈ¤êÀê¤á¡×
ºØÆ£ÃÎ»ö¤ÎÅöÁª¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÉÌó1¥ö·îÈ¾¤Î»ÍÏ»»þÃæ¥¹¥Þ¥Û¤ò°®¤ê¤·¤á¤ÆÂÐ±þ¤·Â³¤±¤¿¡É¤È¤¤¤¦ÀÞÅÄ»á¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥³¥é¥à¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºØÆ£ÃÎ»ö¤Î»Ù»ý¼Ô¤¿¤Á¤«¤é¤âÈóÆñ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¡£
¡Ö¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Îµ¿ÏÇ¤ò¼«¤éÄó¶¡¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¡ÉºØÆ£ÃÎ»ö¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤Ê¡ª¡É¤È»Ù»ý¼Ô¤Îº¨¤ß¤Ï¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¥³¥é¥à¤ÎÆâÍÆ¤¬¸øÁªË¡°ãÈ¿¤È¤Îµ¿ÏÇ¤ò¸Æ¤ÖÁ°¤«¤é¡É¼êÊÁ¤òÆÈ¤êÀê¤á¡É¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤Î»ØÅ¦¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢¡É¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¡É¤ÎºØÆ£ÃÎ»ö¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿È¶á¤Ê¿Í¤ËÅêÉ¼¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤êSNS¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Áð¤Îº¬Åª¤Ê³èÆ°¤ò¤·¤¿Í¸¢¼Ô¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ºØÆ£ÃÎ»ö¤Î¾¡Íø¤Ï¼«Ê¬¤Î¤ª¤«¤²¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¥³¥é¥à¤ÎÆâÍÆ¤òÉÔ²÷¤À¤È»×¤¦¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢SNS±¿ÍÑ¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤òÇÀºîÊª¤ÎºÏÇÝ¤Î¤è¤¦¤ËÎã¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Í¸¢¼Ô¤Î°ìÉ¼¤ò·Ú»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æµ¼Ô¡Ë
X¾å¤Ç¤Ï¡¢ºØÆ£ÃÎ»ö¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë¿Í¡¹¤«¤é¤âÀÞÅÄ»á¤Ø¤ÎÈãÈ½¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ô#ÀÞÅÄÉö ¤òµö¤»¤Ê¤¤¡£»ä¤ÏºØÆ£»á¤ÎÂ¦¶á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¸©Ì±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬ÅöÁª¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¡£¸¥¶â¤â¤·¤¿¡£Ê¼¸Ë¤ÎÃÎ¿Í¤Ë°ì¿Í°ì¿ÍÏÃ¤ò¤·¤¿¡£ÀÞÅÄ¤Înote¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤Î¹ÔÆ°¤Ï»ä¤¬Áà¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡×¤ÈÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¡£¿´ÄìÉÔ²÷¤À¡£»ä¤Î¹ÔÆ°¤ÏºØÆ£»á¤ÎÈ¯¸À¤òÊ¹¤¡¢¼«È¯Åª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£¶¨ÎÏ¤·¤¿¿ÍÁ´°÷¤òÉî¿«¤·¤Æ¤¤¤ë¡Õ
¡Ô¼êÊÁ¤òÆÈ¤êÀê¤á¤·¤¿¤¤¤Î¡©¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡¡ÎÉ¤¤¿Í¤Ö¤ê¤âºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤Ã¤ÆÆ²¡¹¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤·¸©Ì±¤ò¼ï¤È¤«¼ý³Ï¤È¤«¤¤¤â¤Û¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡Õ
¡ÔÀÞÅÄ¤µ¤ó¡Ö¼ï¤Þ¤¡¢°éÀ®¡¢¼ý³Ï¡×¤Ã¤ÆÊ¼¸Ë¸©Ì±¤òçÓ¤á¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¥¦¥Á¤é¤ÏÇÀºîÊª¤¸¤ã¤Í¡¼¤Ä¡¼¤Î¡ª¡ª¡Õ
¡ÔºØÆ£¤µ¤ó¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¤ä¤¬¤Ã¤Æ²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ó¤Í¤ä¡Õ
¥³¥é¥à¤Ë¡Ô¡Ö¹Êó¡×¤È¤¤¤¦¤ª»Å»ö¤Î»ý¤ÄÄìÎÏ¡¢Àµ¤·¤¤¾ðÊó¤òÀµ¤·¤¯È¯¿®¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤ÎÂçÊÑ¤µ¤ä½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¤´Íý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡Õ¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀÞÅÄ»á¡£º£²ó¤Î°ì·ï¤Ç¡¢¹Êó¤Î½ÅÍ×¤µ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£