À¾Éð¡¦¸åÆ£¥ª¡¼¥Ê¡¼3Ç¯¤Ö¤êºÇ²¼°Ì¤ò¼Õºá¡ÖÂçÊÑ¸·¤·¤¤°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¡×¡¡´Ø·¸¼Ô¤é500¿Í¤ËÆ¬²¼¤²¤¿
¡¡ÅÔÆâ¤Ç¡Ö2024¡¡ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º´¶¼Õ¤Î½¸¤¤¡×¤¬25Æü¤Ë³«¤«¤ì¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢À¾Éð¤Î¸åÆ£¹â»Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î´Ø·¸¼Ô¤éÌó500¿Í¤Ë¼Õºá¡£ËÁÆ¬¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡ÖÂçÊÑ¡¢¸·¤·¤¤°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¤´´üÂÔ¤Ë±è¤¨¤º¡¢ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁª½Ð¤¬¤Ê¤·¡£À¾¸ý¿·´ÆÆÄ¤Ï¡Ö·ë²Ì¤¬Á´¤Æ¤ÎÀ¤³¦¡£²¿¤È¤«Íèµ¨¤Ï·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÊ³µ¯¤òµá¤á¤¿¡£