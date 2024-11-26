¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È´¶½Ð¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¤¤¤è¤¤¤è¥Õ¥ê¡¼¤Ë¡×¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¡¢5000±ß¤ÎÃ±ÆÈ¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤Ç¡ÈÆ÷¤ï¤»¡É
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÍèÇ¯1·î16Æü¤ËI'M A SHOW¡ÊÍ³ÚÄ®¡Ë¤Ç¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¡ØËãÈþ¤Î²¼½ñ¤ÊÝÂ¸¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿åËÎ¥¢¥Ê¡¢¥Ñ¥Ä¥Ñ¥Ä¤ÊT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ç²ñ¸«¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦
¡¡¿åËÎ¥¢¥Ê¤Ï¼«¿È¤ÎX¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£
¡ÔÍèÇ¯¤Î1/16¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡¢¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÀÆü11/24¡ÊÆü¡ËÀµ¸á¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÀè¹Ô¼õÉÕ³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï@mitotalklive¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ËÀº°ìÇÕ½àÈ÷¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¤è¤«¤Ã¤¿¤éÍ·¤Ó¤Ë¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Õ
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÁ´ÀÊ»ØÄê5000±ß¤Ç11·î24Æü¤ËÀè¹ÔÍ½Ìó¤¬³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅöÆü¤Ï¡¢¿åËÎ¥¢¥Ê¤¬ÉáÃÊ¥á¥â¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë½é¤á¤ÆÏÃ¤¹ÆâÍÆ¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ô¤¤¤è¤¤¤è¥Õ¥ê¡¼¤Î¤Ê¤ë°Ù¤ÎÉÛÀÐ¡Õ
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢
¡Ô¶¹¤Ìç¡£¡£¡£ºÇÁ°Îó¤Ç¤ªÏÃÊ¹¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Õ
¡Ô¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤¢¡£¤»¤á¤Æ´ØÅì¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ì¤Ð¡ÄÀ§Èó¿§¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤¤¤ªÏÃ¤Î¸å¡¢Á´¹ñ¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡Õ
¡ÔÁÇÅ¨¤Ê´ë²è¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!¥ß¥È¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÏÃ¤¬Ê¹¤±¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¡Ä¤´±ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Õ
¡¡¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬Á÷¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢
¡Ô¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Þ¤Ç¤Î¿åËÎ¥¢¥Ê¤Ê¤é¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡Ä¡£ºÇ¶áÌ¯¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È´¶¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¡Õ
¡Ô¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¶È¤È¤Ï°ã¤¦´¶¤¸¤Î»Å»ö¡£¤¤¤è¤¤¤è¥Õ¥ê¡¼¤Î¤Ê¤ë°Ù¤ÎÉÛÀÐ¤Ê¤Î¤«¤Ê¡Õ
¡Ô¤³¤Î¿Í¤À¤±¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦»ö¤·¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤¬»ÄÇ°¤À¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢ÈÝÄêÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤â»¶¸«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿åËÎ¥¢¥Ê¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæ·ø·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó´Ø·¸¼Ô¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿åËÎ¥¢¥Ê¤ÎÆÈÎ©¤Î±½¤ÏËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬Á´Éô³°¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·º£²ó¤Ïº£¤Þ¤Ç¤ÈÍÍÁê¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Àè¤º¡¢ÃæÂ¼ÎÑÌé¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¡ØZIP!¡Ù¤Î»ëÄ°Î¨¤¬¿¶¤ë¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÆÈÎ©¤Î¸¶°ø¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¿åËÎ¥¢¥Ê¤Ï¸½ºß¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¼¼¤Î¡Ø¥Á¡¼¥Õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡Ù¤È¤¤¤¦ÉôÄ¹¡¦¶É¼¡Ä¹¥¯¥é¥¹¤ÎÂÔ¶ø¤Ç¤¹¤¬¡¢»Å»öÎÌ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÀèÆü¡ØZIP!¡Ù¤ò¤ªµÙ¤ß¤·¤¿¤Î¤âËÜ¿Í¤Ï¡Ø¹¢¤ÎÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤À¤¬¡¢²áÏ«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¯¤é»Å»ö¤¬¹¥¤¤Ç¤â¡¢É×ÉØ¤Î»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤·¤«¤â¡ØZIP!¡Ù¤Ï¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤Æ»þ´ÖÏÈ¤ò³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»×ÏÇ¤É¤ª¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Û¤ÜÆ±¤¸¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Î¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¸ü¤¤¡Ø¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ËÎôÀª¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«ÈÖÁÈ¤ÎMC¤Ï¡¢¿åËÎ¥¢¥Ê¤¬¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿»Å»ö¤Ç¤â¿ô»ú¤¬Íî¤Á¤¿¤Þ¤Þ¤À¤È³°¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¸½ºß½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â²ñ¼Ò°÷»þÂå¤È²Ô¤®¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿åËÎ¥¢¥Ê¤ÏÊÌ³Ê¤ÎÂ¸ºß¤À¡£
¡¡Æü¥Æ¥ì»þÂå¤è¤ê¤â¹â³Û¤Ê¥®¥ã¥é¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë»öÌ³½ê¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢»þ´Ö¤Ë¤æ¤È¤ê¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤â¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç»Å»ö¤â¤Ç¤¤ë¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ØÅ¾¿È¤¹¤ëÆü¤Ï¶á¤¤¤«¤â?