È¬Â¼È¯¸À¤âÊÑ¹¹¤Ê¤·¡¡ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¶¨²ñ¡¢²þ¤á¤Æ¡Ö¥Û¡¼¥Ð¥¹ÂÎÀ©¤Ç¥í¥¹¸ÞÎØ¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¤Ï£²£µÆü¡¢¡Ö¥Û¡¼¥Ð¥¹ÂÎÀ©¤Ç¡Ê£²£°£²£¸Ç¯¡Ë¥í¥¹¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¡¢ÊÆ¥×¥í£Î£Â£Á¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¡Ê¥ì¡¼¥«¡¼¥º¡Ë¤¬¡¢£²£³Æü¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤Î»î¹ç¸å¤Ë¡¢Æ±¶¨²ñ¤ÎÂÎÀ©¤È¡¢Â³Åê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥È¥à¡¦¥Û¡¼¥Ð¥¹´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ÎÀº¿À¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êý¿Ë¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈºÆÈãÈ½¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢²óÅú¤·¤¿·Á¡£ÆüËÜ¶¨²ñ¤Ï¡Öº£¤ÎÃÊ³¬¤ÇÄÉ²Ã¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÈ¯É½Åù¤ÎÍ½Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿¡£