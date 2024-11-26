¡Ú¹á¹ÁC¡Û¥ê¥Ð¥Æ¥£¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡¡¹ñÆâºÇ½ªÄÉ¤¤¤Ç·Ú²÷¤ÊÆ°¤ÈäÏª¡Öº£²ó¤â½çÄ´¤ËÍè¤Æ¤ë¡×
¡¡¹á¹Á¥«¥Ã¥×¡Ê12·î8Æü¡¢¥·¥ã¥Æ¥£¥ó¡Ë¤Ë½ÐÁö¤¹¤ë¥ê¥Ð¥Æ¥£¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡ÊÌÆ4¡áÃæÆâÅÄ¡Ë¤¬25Æü¡¢¹ñÆâºÇ½ªÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡CW¥³¡¼¥¹Ã±Áö¤Ç5F70ÉÃ3¡Á1F11ÉÃ2¤ò·×»þ¡£ÃæÆâÅÄ»Õ¤Ï¡Ö´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ÇÂÎ½Å¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Çº£Æü¤ÏÃ±Áö¤Ç¡£Æ°¤¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¡£Á°Áö¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¡Ê13Ãå¡Ë¤Ç¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤Ç½é¤á¤ÆÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÁ°Áö¤ÎÁ°¤â¾õÂÖ¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢º£²ó¤â½çÄ´¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£Æ±ÇÏ¤ò´Þ¤à´ØÀ¾ÇÏ5Æ¬¤Ï27Æü¤Ë´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹Á¤ò½ÐÈ¯¤¹¤ëÍ½Äê¡£