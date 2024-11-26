½ãÎõ¡¦¸å¾åæÆÂÀ¡¡¸µAKB48¡¦²£»³Í³°Í¤È¤Î¸òºÝ¤Ï½çÄ´¡Ä´üÂÔ¤µ¤ì¤ëà¹ÈÇò»Ë¾å½é¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºá
¡¡£´¿ÍÁÈ²ÎÍØ¥³¡¼¥é¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡Ö½ãÎõ¡×¤¬£²£µÆü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç½é¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¡¢£·£°£°£°¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯£±·îÈ¯Çä¤Î¿·¶Ê¡Ö´ñÀ×¤ÎÎø¤ÎÊª¸ì¡×¤äÂåÉ½¶Ê¡Ö¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡×¤Ê¤É£²£µ¶Ê¤ò²Î¾§¡££²£°£±£¶Ç¯¤ËÃ¦Âà¤·¤¿ÎÓÅÄÃ£Ìé¤µ¤ó¡¢£±£¹Ç¯¤ËÃ¦Âà¤·¤¿Í§°æÍºÎ¼¤µ¤ó¤â½Ð±é¤·¡¢£¶¿Í¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ì¤Ð¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤È£²£²Ç¯¤Î£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç¤âÈäÏª¤·¤¿¡ÖÇò¤¤±À¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡½ãÎõ¤Ïº£Ç¯¡¢£·Ç¯Ï¢Â³¤Ç£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¥ê¥Ã¥×¥µ¡¼¥Ó¥¹ËþÅÀ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼ÌÜÅö¤Æ¤Ë¡¢½ª±é¸å¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ë¤ÏÊóÆ»¿Ø¤¬Âçµó½¸·ë¤·¤¿¡£
¡¡Ì´¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸å¾åæÆÂÀ¡Ê£³£¸¡Ë¤¬¡Ö¹ÈÇò¤âÉðÆ»´Û¤â¸À¤¤½Ð¤¹¤Î¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¡£ÆÍ¤¿Ê¤à¤Î¤òÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¼ò°æ¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤Ï·ëº§¤ËÆÍ¤¿Ê¤à¤À¤±¤À¡ª¡×¤È¡¢¸µ£Á£Ë£Â£´£¸¡¦²£»³Í³°Í¡Ê£³£±¡Ë¤È¤ÎÇ®°¦¤¬È¯³Ð¤·¤¿¸å¾å¤Ë¥Ï¥Ã¥Ñ¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¿Ø¤«¤é·ëº§¤Î²ÄÇ½À¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¸å¾å¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¤¤¤Î°ìÈÖ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÆ²¡¹¤ÈÀë¸À¡£¼ò°æ¤¬¡Ö¤¤¤¯¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤è¤Í¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ëÎ©¾ì¤Ç¤¹¡×¡Ö²£»³¡¢Íê¤à¡ª¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¸å¤Î¼èºà¤Ç¡¢Ç®°¦¤ò¥¤¥¸¤ê¤Þ¤¯¤ë½ãÎõ¤é¤·¤¤¾Ð¤¤¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤²ñ¸«¡£¼ò°æ¤é¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤Þ¤Ç´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢²£»³¤ÎÃÎ¿Í¤é¼þÊÕ¤â±þ±ç¥à¡¼¥É¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«Â¾¤È¤â¤ËÇ§¤á¤ë¤Þ¤¸¤á¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿²£»³¤µ¤ó¤Ï¡¢º£¤Þ¤ÇÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¥¼¥í¡£¤Ä¤Þ¤ê¸å¾å¤µ¤ó¤¬½éÈà»á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¯¤ëÃÎ¿Í¤é¤Ë¡¢²£»³¤µ¤ó¤â¡Ø·ëº§¤Ç¤¤¿¤é¡Ä¡Ù¤È¿¿·õ¸òºÝ¤Ö¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸å¾å¤µ¤ó¤âÍ¥¤·¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤Î²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ºòÇ¯£¹·î¤Î¡ÖÌÀ¼£ºÂ£¹·î½ãÎõ¸ø±é¡×¤Ç¤Î¶¦±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦£²¿Í¡£½ãÎõ¤ÎÂåÉ½¶Ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡×¤¬¤¢¤ë¤¬¡Ä¡£
¡Ö£²¿Í¤Î¼þ°Ï¤«¤é¤Ïà¹ÈÇò¥×¥í¥Ý¡¼¥ºá¤Ç¤ÎÅÅ·â·ëº§¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢»Ë¾å½é¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£