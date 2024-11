国内では250本限定！【DENHAM × Seiko 5 Sports】コラボの「限定モデル」が登場

オランダ発の人気デニムブランド【DENHAM(デンハム)】が、セイコーによるカジュアルウォッチブランド【Seiko 5 Sports(セイコー 5 スポーツ)】とコラボレーション。全世界で2,000本、うち日本では250本しか手に入らない数量限定モデルを発売しました。人気のSKXシリーズをデンハムらしい繊細で先鋭的なデザインでアップデートした特別なウォッチ。カジュアルさときちんと感が絶妙なバランスで共存します。

コンセプトは“細部に見出される真実”

【DENHAM × SEIKO 5 SPORTS】「コラボレーション限定モデル」 希望小売価格\59,400(税込)※数量限定発売

セイコー 5 スポーツは、多様な価値観が飛び交う現代を象徴する“5つのスタイル”をコンセプトに、多彩なコレクションを展開するカジュアルウォッチブランド。常識にとらわれない現代的で自由なデザイン、高い機能性、そしてコスパの良さから若い世代を中心に人気を集めています。

今回のコラボレーションモデルは、セイコー 5 スポーツの中でも特に人気の高い「SKXシリーズ」に、デンハムのデザインエッセンスを加えたもの。両ブランドのこだわりを細部にまで感じられる繊細で個性的なモデルは、カジュアルなのに上品さも豪華さもあわせもつ特別な逸品。さっと身に着けるだけで一瞬でコーデをセンスアップしてくれそう。

「ジーン・メーカーズ・ウオッチ」というデザインコンセプトのもと、複数のインディゴカラーがベゼル、ダイヤル、ストラップに使用されています。

ダイヤルの12時の位置のインデックスは、オリジナルのデザインとは上下が逆となる正三角形を採用。そこにデンハムのトライアングルロゴを模したマークを印刷した特別仕様です。

また、秒針にはデンハムのデニムに使用されるレッドリベットの色をイメージした赤がさりげなく主張します。ダイヤルリングは、デニムを象徴するステッチがモチーフ。さらにインディゴブルーのナイロンストラップにもステッチが入っています。

裏ぶたには、限定モデルの証である“LIMITED EDITION”の文字とシリアルナンバーが。さらにデンハムの象徴的なシザースロゴと、コンセプトである”THE TRUTH IS IN THE DETAILS(細部に見出される真実)” が印刷され、特別感を添えています。

セイコーウオッチ お客様相談室

TEL:0120-061-012

Writer:渡邊倫子