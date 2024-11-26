TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¼·ÌÌÄ»¤ÎÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤à´¶¼Õº×¤òÁ°¤Ë¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤¬¿©Âî¤ËÊÂ¤ÖÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¼·ÌÌÄ»¤Ë²¸¼Ï¤òÍ¿¤¨¤ë¹±Îã¤Î¹Ô»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ
¡Ö·¯¤¿¤Á¤Ë²¸¼Ï¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡×

¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï11·î¤ÎÂè4ÌÚÍËÆü¤ò¡Ö´¶¼Õº×¡×¤È¤·¤Æ½Ë¤¤¡¢²ÈÂ²Â·¤Ã¤Æ¼·ÌÌÄ»¤Î´Ý¾Æ¤­¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦½¬¤ï¤·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤ÏÎòÂå¤ÎÂçÅýÎÎ¤¬´¶¼Õ¤ÈºáÌÇ¤Ü¤·¤È¤·¤Æ¡¢ËèÇ¯¡¢¼·ÌÌÄ»¤Ë²¸¼Ï¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤ÎÃÏ¸µ¡¦¥Ç¥é¥¦¥§¥¢½£¤Î²Ö¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡Ö¥Ô¡¼¥Á¡×¤È¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿2±©¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤Ï2±©¤òÁ°¤Ë¡¢¡Ö¤­¤ç¤¦¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼«Í³¤ÊÄ»¤¿¤Á¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²¸¼Ï¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£