¥À¥¦¡¦£Ó¡õ£ÐÆüÃæºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎºâÌ³Ä¹´±»ØÌ¾¼õ¤±
¡Î£²£µÆü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - £²£µÆü¤ÎÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢£Ó¡õ£ÐÁí¹ç£µ£°£°¼ï¤È¥À¥¦¹©¶È³ô£³£°¼ï¤¬ÆüÃæºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯ÌÃÊÁÃæ¿´¤Î¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç¤â¾å¾º¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÊÆÂçÅýÎÎ¤¬£²£²Æü¡¢ÃøÌ¾Åê»ñ²È¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ù¥Ã¥»¥ó¥È»á¤òºâÌ³Ä¹´±¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿¤³¤È¤¬Åê»ñ²È¿´Íý¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¡£
Ê£¿ô¤ÎÅê»ñ¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¤Ï¡¢¥Ù¥Ã¥»¥ó¥È»á¤¬ºâÀ¯¡¦ËÇ°×À¯ºö¤ò½ä¤ëÁªµó¸øÌó¤ò¿ë¹Ô¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢À¯ÉÜ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¼Ú¤êÆþ¤ì¤òÍÞÀ©¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸áÁ°¤Î¼è°ú¤Ç¡¢¥À¥¦¤ÏÌó£°¡¥£¹£²¡ó¡¢£Ó¡õ£Ð¤ÏÌó£°¡¥£´£²¡ó¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤ÏÌó£°¡¥£µ£°¡ó¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£