¥¦¥ë¥°¥¢¥¤ÂçÅýÎÎÁª ·èÁªÅêÉ¼¡¡¡ÖÀ¤³¦°ìÉÏ¤·¤¤ÂçÅýÎÎ¡×¥à¥Ò¥«»á¤¬»Ù»ý¤¹¤ëº¸ÇÉ¤Î¥ª¥ë¥·¸õÊä¤¬¾¡Íø
ÆîÊÆ¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¤ÇÂçÅýÎÎÁªµó¤Î·èÁªÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢º¸ÇÉ¤Î¥ª¥ë¥·¸õÊä¤¬ÃæÆ»±¦ÇÉ¤Î¸õÊä¤òÇË¤ê¡¢¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥«¥¸¥§¥Ý¡¼ÂçÅýÎÎ¤ÎÇ¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦ÂçÅýÎÎÁªµó¤Ï24Æü¡¢·èÁªÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Áªµó´ÉÍýÅö¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º¸ÇÉ¤Î¥ª¥ë¥·»á¤¬49.8%¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÃæÆ»±¦ÇÉ¤Î¥Ç¥ë¥¬¥É¸õÊä¤òÇË¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥ë¥·»á¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦°ìÉÏ¤·¤¤ÂçÅýÎÎ¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥à¥Ò¥«¸µÂçÅýÎÎ¤¬»Ù»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ò²ñÊ¡»ãÀ¯ºö¤Î¶¯²½¤ÈËãÌôÌ©ÇäÅ¦È¯¤Ë¸þ¤±¤¿¼£°Â¶¯²½¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥ë¥·»á¤ÏÍèÇ¯3·î1Æü¤ËÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¡£Ç¤´ü¤Ï5Ç¯¤Ç¤¹¡£