¥¢¥ê¥ªÀ¾¿·°æ¡¢¥¢¥ê¥ªËÌº½¡¢¸÷¤¬µÖIMA¡¢¥¤¥ª¥óÈÄ¶¶¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ª¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¹©Ë¼¡Ö¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó°ÍÍê¤¬¤Ç¤­¤ëÁêÃÌ²ñ¡×

ファミリー工房は、2024年11月23日より土日祝日限定でアリオ西新井、アリオ北砂、光が丘IMA、イオン板橋にて太陽光発電のシミュレーション依頼ができる相談会を2024年12月22日まで毎週開催します。

ファミリー工房「シミュレーション依頼ができる相談会」

ファミリー工房では、より多くの方に太陽光発電について気軽に知っていただく機会を提供するため、今回の相談会を開催することにしました。

【相談会の特徴】

●無料:専門スタッフが、お客様のご質問に丁寧にお答えします。

●簡単:ご自宅の屋根の写真や図面があれば、後日シミュレーション提出が可能です。

●分かりやすい:発電量や電気料金の削減額をグラフや図を用いて分かりやすく説明します。

●最新情報:太陽光発電に関する最新の制度や補助金についても案内します。

●はずれなしの抽選会コーナーもあり、お子様も楽しめます。

【開催概要】

●日時 :2024年11月23日〜2024年12月22日 10時〜20時

毎週[土曜・日曜・祝日]

●対象 :太陽光発電に興味のある方、導入を検討されている方

●予約 :不要(当日直接会場へお越しください)

●主な開催場所(日程によって変動あり)

※詳細につきましては株式会社ファミリー工房ホームページ https://www.familykobo-co.jp/ にて随時最新情報を掲載しています

[アリオ西新井] 東京都足立区西新井栄町1丁目20-1(1Fモールコンコース(3))

[アリオ北砂] 東京都江東区北砂2丁目17-1(2Fアクアレストスペース)

[光が丘IMA] 東京都練馬区光が丘5丁目1番-1(1階光の広場Bゾーン)

[イオン板橋] 東京都板橋区徳丸2丁目6番-1(1階スタバ前)

ご不明点がございましたら0120-643-201にてお気軽にご連絡ください。

【2024年11月・12月 催事開催スケジュール】

開催日 :2024年11月23日(土)

開催場所1:アリオ西新井 1Fモールコンコース(3)

開催場所2:イオン板橋 1階スタバ横

開催日 :2024年11月24日(日)

開催場所1:アリオ西新井 1Fモールコンコース(3)

開催場所2:イオン板橋 1階スタバ横

開催日 :2024年11月30日(土)

開催場所1:アリオ西新井 1Fモールコンコース(3)

開催場所2:アリオ北砂 2Fアクアレストスペース

開催日 :2024年12月1日(日)

開催場所1:アリオ西新井 1Fモールコンコース(3)

開催場所2:アリオ北砂 2Fアクアレストスペース

開催日 :2024年12月7日(土)

開催場所1:アリオ西新井 1Fモールコンコース(3)

開催場所2:アリオ北砂 2Fアクアレストスペース

開催日 :2024年12月8日(日)

開催場所1:アリオ西新井 1Fモールコンコース(3)

開催場所2:アリオ北砂 2Fアクアレストスペース

開催日 :2024年12月14日(土)

開催場所1:光ヶ丘IMA 光の広場Bゾーン

開催場所2:アリオ北砂 2Fアクアレストスペース

開催日 :2024年12月15日(日)

開催場所1:光ヶ丘IMA 光の広場Bゾーン

開催場所2:アリオ北砂 2Fアクアレストスペース

開催日 :2024年12月21日(土)

開催場所1:アリオ西新井 1Fモールコンコース(3)

開催日 :2024年12月22日(日)

開催場所1:アリオ西新井 1Fモールコンコース(3)

