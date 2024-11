¼ÖÍÑ¹â²è¼ÁÃÏ¥Ç¥¸¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼¡ªMAXWIN¡ÖFT44H¡×

MAXWINは、HDMI入力を可能にした車載用地デジチューナー「FT44H」の販売を開始しました。

MAXWIN「FT44H」

放送形式 :ISDB-T地上デジタル放送方式(日本)

チューナー :4チューナー&4アンテナ仕様

周波数・チャンネル:地上波UHF/470MHz〜770MHz(13ch〜16ch)

映像・音声出力 :RCA×2、HDMI×1

映像・音声入力 :HDMI×1

サイズ :約138(W)×87(D)×32(H)mm(突起部を除く)

入力電圧 :DC12V/24V

◆フルHDのデジタル高画質出力

デジタル放送に準じたフルHD解像度(1920×1080)に対応。

高画質の映像を楽しめます。

◆HDMI/RCA出力端子を搭載

様々なモニターに対応。

HDMI端子でモニターを接続するとフルHD解像度の高画質・音声を楽しめます。

◆様々なHDMI機器と接続可能

Fire TV Stick/DVDプレーヤー/ゲーム機など様々なHDMI機器を接続可能。

テレビ以外の映像を視聴することも可能です。

◆4チューナー・4アンテナ仕様

ダイバーシティー方式で受信環境のよいアンテナを自動検出しますので、より安定した画像を楽しめます。

◆フルセグ⇔ワンセグ自動切換

電波状態のよい場所では高画質のフルセグ、受信電波の弱い場所だとワンセグに瞬時に自動切換。

途切れることなくテレビを楽しめます。

◆チャンネルサーチ機能搭載

現在地での受信可能な放送局を自動で検索します。

◆一目で分かる電子番組表機能搭載

ボタン1つで簡単に番組表を表示できます。

◆取り付けしやすいフィルムアンテナ付属

専用のL型エレメントアンテナが付属しています。

小型なので見栄えがよく、貼り付けもしやすいので設置もラクラクです。

フロントガラスやリアガラスのどちらでも貼り付け可能です。

◆専用リモコン付き

付属のリモコンでチューナーを操作することができます。

リモコンセンサーケーブルを使って受光部を操作しやすい場所に移設できて便利です。

