不倫慰謝料問題にお困りの方必見！不倫の慰謝料問題でお悩みの方へ：不倫・浮気の慰謝料、離婚を中心とする男女トラブルを1000件以上対応した弁護士が教える解決方法

弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイは、近年、複雑化・多様化する不倫慰謝料問題にお困りの方々を救うため、「不倫(浮気)された」「してしまった」双方の立場から、解決までの道筋を具体例を用いて体系立てて解説した書籍『不倫の慰謝料問題でお悩みの方へ:不倫・浮気の慰謝料、離婚を中心とする男女トラブルを1000件以上対応した弁護士が教える解決方法』の販売を2024年11月25日(月)より開始しました。

『不倫の慰謝料問題でお悩みの方へ:不倫・浮気の慰謝料、離婚を中心とする男女トラブルを1000件以上対応した弁護士が教える解決方法』

成功報酬型で相手方に不倫の慰謝料請求をする「不倫の慰謝料請求サービス」、返金保証型の「不倫慰謝料の減額対応サービス」、成果報酬型で既婚者なのに独身であると嘘をついた相手方に慰謝料請求する「ニセ独身者慰謝料サービス」や、離婚問題に特化した弁護士サービスも提供しています。

<背景>

近年、不倫問題は複雑化・多様化しており、当事者が適切な対応を取れないまま泣き寝入りするケースや、誤った対応により状況を悪化させてしまうケースがあります。

特に、証拠収集の方法や慰謝料の相場感、子どもへの影響など、専門的な知識を必要とする判断に迷われる方、あるいは不倫の慰謝料請求を適切に行使しない結果、不貞配偶者と不貞相手の不倫関係が継続し家庭環境が崩壊してしまう場合も見受けられます。

<書の特徴>

以下のような不倫問題に直面している方々の疑問に、経験豊富な弁護士事務所が具体的な解決方法を提示します。

「不倫の証拠を集める方法が知りたい」

「離婚したら子供はどうなるのか知りたい」

「再構築か離婚、どちらを選ぶべきか判断に迷う」

「慰謝料を請求されたけど、無視したらどうなるか知りたい」

「職場に不倫(浮気)をバラすと言われてしまってどうすれば良いかわからない」

「弁護士はどのように選べば良いのかわからない」 など

■書籍『不倫の慰謝料問題でお悩みの方へ:不倫・浮気の慰謝料、離婚を中心とする男女トラブルを1000件以上対応した弁護士が教える解決方法』の概要

販売チャネル: Amazon Kindle(Kindle Unlimited対応)

販売価格 : 1,000円(税込)

販売ページ : https://amzn.asia/d/cRR4wuC

■「不倫の慰謝料請求サービス」の概要

対象 :不倫をされた方

費用 :初回相談料0円・交渉の着手金0円

報酬金:22万円(税込)+17.6%※(税込)※回収できた金額を基準とする

■「不倫の慰謝料請求の減額対応サービス」の概要

対償 :不倫をしてしまった方

費用 :初回相談料0円・着手金16万5000円

報酬金:減額できた額の17.6%(税込)+固定報酬5.5万円

■弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ概要

所在地 : 大阪市浪速区難波中1-13-17 ナンバ辻本ビル4階

代表弁護士 : 田中 今日太

■弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ 代表弁護士 田中 今日太について

大阪府出身。

大阪大学法学部卒。

同法科大学院修了。

法務博士。

大阪で独立開業。

弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイの代表弁護士となる。

従来まで3,500人以上の法律相談を担当。

現在、事務所は大阪・兵庫エリアを中心に関西5拠点(梅田・難波・神戸・堺・岸和田)に拡大。

男女トラブルを得意とし、不倫の慰謝料請求、離婚問題・貞操権や養育費などのトラブルについて事務所として年間1,000人以上の相談や問い合わせを受け、解決に導いている。

