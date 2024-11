楽久屋は、千葉県流山市の日帰り天然温泉「南柏天然温泉 すみれ」にて、2024年10月末に「ミュージックロウリュ 熱響の間」の音響をアップデートしました。

楽久屋「南柏天然温泉 すみれ」

楽久屋は、千葉県流山市の日帰り天然温泉「南柏天然温泉 すみれ」にて、2024年10月末に「ミュージックロウリュ 熱響の間」の音響をアップデート。

また9月には〈男女 熱風オートロウリュサウナ室のリニューアル〉〈男性露天風呂 整いデッキ設置〉も実施しました。

同社は東京・千葉・山梨・岐阜の温浴施設「稲城天然温泉 季乃彩」、「多摩境天然温泉 森乃彩」、「湯どころ みのり」、「道志川温泉 紅椿の湯」、「COCOFURO ますの湯」、「野天風呂 湯の郷」、「南柏天然温泉 すみれ」、「佐倉天然温泉 澄流」、「COCOFURO たかの湯」、「COCOFURO かが浴場」の10店舗を運営しています。

また、2024年8月に大阪府大阪市平野区に「COCOFURO おおみね湯」をグランドオープン。

念願の大阪進出も果たしています。

【NEW】熱風オートロウリュサウナ室内を大幅に構造変更。

☆ベンチを温かみのある木材に変更しました。

☆ベンチ下に間接照明導入しました。

目線に直接照明が入る問題を解消し、より居心地の良い空間を演出しました。

☆全体的な明るさを落とし、サウナに集中できる雰囲気づくりを行ったことにより、没入感を最大限まで高める演出となっています。

☆室内の雰囲気と調査させるために、テレビの音量は小さめに変更しました。

同館のサウナ室内は赤ランプが点灯すると、すみれ名物『熱風オートロウリュ』開始の合図となります。

無機質なダクトから送られる熱風はサウナ室の壁や天井を伝い、全身を熱風で包み込みます。

※女性高温サウナは、ややおしとやかな『熱風オートロウリュ』に設定しています。

熱風オートロウリュサウナ

【NEW】男性露天風呂を一部構造変更。

〈整いデッキ〉を新設しました。

☆使用されていないスペースを有効活用。

休憩できるスペースが拡張されたことに加えて、開放感も生まれました。

☆アディロンダックチェア換算でおよそ10席の増設。

また、椅子洗い用のシャワーを増設。

手桶で椅子を洗う手間を省略しました。

☆やわらかい間接照明で、雰囲気もマイルドに。

☆地上高およそ40cmの高さで作られており、「浮遊感」を演出。

温泉の良い香りを感じながら、“日常でありながら非日常な時間”を過ごせます。

すみれがもてなす癒しの魅力を楽しめます。

【NEW】音響機器の入替を行い、ミュージックロウリュ 熱響の間(岩盤浴エリア)のスピーカーを超絶パワーアップしました。

☆まるで実際のライブを見ているかのような「ライブ感」を持たせる演出。

☆聴いていると思わず身体が揺れてしまうような「高揚感」をこれまで以上に引き出しました。

☆通常時のミュージックビデオの音量もUP!!常に音楽と調和できるようになりました。

音×蒸×風の三要素が備わるエンターテインメント型ロウリュは流行や季節に応じた音楽で楽しみながら発汗できるイベントです。

■市街の喧騒を忘れる解放感のある天然温泉

南柏天然温泉の泉質「含よう素―ナトリウム塩化物泉」は塩分を多く含む通称「熱の湯」と呼ばれるほど身体が温まる源泉です。

身体が温まることにより、血流が良くなり指先やつま先まで温まるため、冷え性や身体に付着した温泉成分により湯上りには高い保湿効果があり、乾燥肌にも効果的と言われています。

すみれ自慢の自家源泉「南柏温泉」でぽかぽかの身体とすべすべのお肌を楽しめます。

■「すみれ」のお風呂とその魅力

1. シャワーや水風呂、ジェットバス、炭酸泉で「超軟水」を使用

水道水に含まれる硬度成分は石けんの主成分である脂肪酸と結び付きやすく、水に溶けない石けんカスを生み出し、これが原因でお肌のつっぱりや髪のパサつき、泡立ちの悪さを引き起こします。

すみれの水は硬度が極端に低い「超軟水」を使用。

この超軟水の効果により、シャンプーをすると泡立ちがよく、髪にごわごわ感やきしみが出にくくなります。

お肌もしっとりすべすべになり、皮膚のバリア機能の高さによって乾燥から守ります。

2. 源泉ぬくもりの湯

天候に左右されずに温泉を愉しめる「ぬくもりの湯」。

源泉かけ流し露天風呂へ行かれる前の湯慣らしに最適です。

3. 〈超軟水〉絹の湯

超微細な泡がたっぷり含まれお湯が白くなる「絹の湯」。

泡が毛穴に入り込むことで毛穴の老廃物を取り除き、はじける泡から発生するマイナスイオンにはリフレッシュ効果が見込めます。

4. 〈超軟水〉ファイテン炭酸泉

炭酸による血流の良化やより高い保温効果の期待はそのままに、ファイテンウォーターシステムでファイテンのチカラをプラスしました。

超軟水がプラスされたことにより、身体もぽかぽか、お肌もしっとりすべすべ。

まさに宝箱ともいえる浴槽となります。

5. 超軟水水風呂

サウナの後はメインディッシュの水風呂。

すみれの超軟水水風呂は、硬度が極端に低い「超軟水」を使用しています。

超軟水の柔らかな肌触りを全身でご体験下さい。

6. よもぎ泥塩サウナ

ハーブの女王と言われるほど効果・効能があるとされるよもぎ。

ミネラルたっぷりの泥パックと塩との相乗効果で健康美へと導きます。

■多種多様な楽しみ方を実現した「岩盤浴La Viola」

1. ファイテン岩盤浴 蒼鈦の間

国内初の試みで岩盤浴「蒼鈦の間」に、ファイテン最高峰技術『ナノメタックスコーティング』の施工を行いました。

ナノメタックスコーティングが施されたファイテン空間は、疲れを快適にサポートします。

岩盤浴の温もりと至福のリラックス空間で、日常では味わえない「美と健康」を。

ファイテン岩盤浴 蒼鈦の間

2. クールルーム氷壁の間

岩盤浴で熱くなった身体を素早くクールダウン。

温冷浴を繰り返すことで血管の強化や自律神経を整えます。

クールルーム氷壁の間

3. ホットルーム瞑想の間

寝転んだり、座ったり、ストレッチ等お好きな温活スタイルで利用できます。

ホットルーム瞑想の間

4. 岩盤ラウンジ

岩盤浴La Violaの利用者専用休憩スペース。

温活に効果的なドリンクやマッサージチェア、コミックを無料で利用できます。

岩盤ラウンジ

5. ミュージックビデオ(熱響の間(岩盤浴エリア))

“新感覚温活の体験”ミュージックビデオを体感しながら“極楽高湿温”を味わう新感覚岩盤浴。

主役級が新たに爆誕した最上級の発汗劇場にようこそ。

ミュージックビデオ

6. COSTA COFFEE(岩盤浴フリードリンク)

イギリスの大手カフェチェーンのコスタコーヒー。

岩盤浴利用の方は、まだ日本に上陸したばかりのコスタコーヒーを、無料で飲むことができます。

日本ではあまり見かけないフラットホワイトやコルタードもあります。

マドラーが自立するほど泡がきめ細かく、繊細でありながら味も当然おいしい。

COSTA COFFEE(岩盤浴フリードリンク)

■お土産コーナー

お土産品コーナーは新商品などを積極的に取り入れています。

ご来館時は、カウンター付近にお土産品コーナーを展開していますので、ぜひ覗いてみてください。

お土産コーナー

■マッサージチェア

パナソニック製マッサージチェアの設置をしています。

全6台設置しており、まるでプロの動きを彷彿とさせる再現度となります。

日頃の疲れを癒したい方におすすめとなります。

※利用時は料金が発生します。

マッサージチェア

■施設概要

店舗名称:南柏天然温泉 すみれ

営業時間:7:00〜24:00

定休日 :3月・6月・9月・12月の第3木曜日

施設内容:(男女共)

・4種類の露天風呂

源泉100%かけ流し あつ湯 源泉くつろぎの湯

[超軟水]ファイテン炭酸泉 源泉 うたた寝湯

・5種類の屋内風呂

源泉主浴 [超軟水]爽楽の湯(ジェットバス)

[超軟水]絹の湯 寝ころび湯 [超軟水]冷水風呂

・2種類のサウナ

熱風オートロウリュサウナ よもぎ泥塩サウナ

・5種類の岩盤浴

ミュージックロウリュ 熱響(ねっきょう)の間 蒼鈦(そうたん)の間

石癒(いやし)の間 瞑想(めいそう)の間 氷碧(ひょうへき)の間

・リラクゼーション

整体 フットケア アカスリ

・食事施設

飯炊処ひかり

・無料休憩所

休憩処(ゆったり広場)、岩盤ラウンジ

・その他

マッサージチェア ゲームコーナー 漫画コーナー 喫煙所

料金(税込):入館料大人 平日880円・土日祝1,000円 回数券8,000円(10回分)

入館料小人(4歳以上中学生未満) 平日400円・土日祝500円

幼児(3歳以下) 100円

岩盤浴 平日650円・土日祝700円

温泉 :pH値7.6

泉質…含よう素-ナトリウム-塩化物温泉

(高張性・弱アルカリ性・低温泉)

効能…きりきず、末梢循環障害、冷え性、うつ状態、皮膚乾燥症

アクセス :JR常磐線「南柏」駅より徒歩10分

駐車場 :全184台立体駐車場有

所在地 :〒270-0143 千葉県流山市向小金1丁目272-8

TEL :04-7197-5226(GO to 風呂)

