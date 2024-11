タッチレスで衛生的！シンプルヒューマン・ジャパン「センサーポンプ」

シンプルヒューマン・ジャパンは、デザイン性と機能性を融合させた「センサーポンプ」の新モデルを2024年11月25日より販売中です。

シンプルヒューマン・ジャパン「センサーポンプ」

発売日 : 2024年11月25日

価格 : 14,960円(税込)

サイズ : 約 高さ16.3cm×幅7cm×幅11.2cm(ノズル含む)

カラー : ツヤ消しステンレス

素材 : ツヤ消しステンレススティール

シンプルヒューマン・ジャパンは、デザイン性と機能性を融合させた「センサーポンプ」の新モデルを2024年11月25日より販売中。

■商品の特徴

*より洗練されたミニマルデザインに

吐出ノズルをステンレス製の一体型に変更し、トグルスイッチにより直感的な操作性を実現しました。また、360度どの方向からでも接続可能な充電ポートを採用し、接続部もよりコンパクトに改良。デザインの一体感と使いやすさがさらに向上しています。

ノズルがステンレス製に

トグルスイッチと充電ポート

360度どの方向からでも接続可能

*感知範囲の拡大

新モデルは、センサー技術の改良と位置の見直しにより感知範囲が広がり、操作性がさらに向上しました。これにより、手の動きを素早く感知し、快適なユーザーエクスペリエンスを提供します。

手の距離で吐出量を調整

*スムーズな補充と衛生的な設計

新モデルでは、さらに広く改良された注ぎ口を採用し、洗剤やハンドサニタイザーの補充がより簡単に行えます。残量もひと目で確認でき、補充がさらにスムーズになりました。また、防水規格IP67(IEC規格)対応の設計で、水洗いが可能です。

