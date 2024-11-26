ÆÊÌÚ¡¦¿¿²¬»Ô¤Ç½»Âð¤ÈÇ¼²°¤¬Á´¾Æ¡¡1¿Í¤Î°äÂÎ¸«¤Ä¤«¤ë¡¡Ï¢Íí¼è¤ì¤Ê¤¤80ÂåÃËÀ¤«
¡¡ÆÊÌÚ¸©¿¿²¬»Ô¤Î2³¬·ú¤Æ¤ÎÌÚÂ¤½»Âð¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î½»Âð¤ÈÎÙÀÜ¤¹¤ëÇ¼²°¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤«¤é¤ÏÀÊÌÉÔÌÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤àÃËÀ¤È¤ß¤Æ¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡25Æü¸á¸å6»þ¤´¤í¡¢¿¿²¬»ÔÀ¾ÅÄ°æ¤Ç¡Ö1³¬¡¢2³¬¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶á¤¯¤Ë½»¤àÃËÀ¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2³¬·ú¤Æ¤ÎÌÚÂ¤½»Âð¤ÈÎÙÀÜ¤¹¤ëÇ¼²°¤¬Á´¾Æ¤·¡¢ÎÙ¤Î²È¤âÁë¥¬¥é¥¹¤Ê¤É¤¬ÉôÊ¬Åª¤ËÇ³¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡²Ð¤ÏÌó5»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤«¤é¤ÏÀÊÌÉÔÌÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î²È¤Ë1¿Í¤Ç½»¤à80ÂåÃËÀ¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢·Ù»¡¤Ï»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤ÎÃËÀ¤È¤ß¤Æ¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡25Æü¸á¸å6»þ¤´¤í¡¢¿¿²¬»ÔÀ¾ÅÄ°æ¤Ç¡Ö1³¬¡¢2³¬¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶á¤¯¤Ë½»¤àÃËÀ¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2³¬·ú¤Æ¤ÎÌÚÂ¤½»Âð¤ÈÎÙÀÜ¤¹¤ëÇ¼²°¤¬Á´¾Æ¤·¡¢ÎÙ¤Î²È¤âÁë¥¬¥é¥¹¤Ê¤É¤¬ÉôÊ¬Åª¤ËÇ³¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡²Ð¤ÏÌó5»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤«¤é¤ÏÀÊÌÉÔÌÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î²È¤Ë1¿Í¤Ç½»¤à80ÂåÃËÀ¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢·Ù»¡¤Ï»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤ÎÃËÀ¤È¤ß¤Æ¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£