¥³¥ó¥Æ¥Ê·úÃÛ¤òºÎÍÑ¡ª¥é¥ó¥É¥Ô¥¢¡Ö¤Ü¤¦¤±¤ó¥Ï¥¦¥¹¡×

ランドピア「ぼうけんハウス」

ランドピアは、同社の「コンテナ建築」を採用した「ぼうけんハウス」が、東京都足立区の区立元渕江公園内に2024年11月6日(水)にオープン。

■足立区元渕江公園「ぼうけんあそび」の子どもたちが集う場として

元渕江公園内の足立区生物園では、2019年より子どもの居場所づくりを目指し、「ぼうけんあそび」というイベントを開催しています。

このイベントでは、子どもたちとスタッフが自然の中で自由に遊ぶことをモットーとし、おにごっこや工作など、さまざまな活動を楽しんでいます。

今回、この「ぼうけんあそび」のための施設として「ぼうけんハウス」を設置することとなりました。

この「ぼうけんハウス」は、イベント時の子どもたちの休憩スペース兼あそび場としてだけでなく、悪天候時の避難場所としても活用することにより、子どもたちに安定した居場所を提供することができ、「ぼうけんあそび」のさらなる拡充へ寄与するものと期待されています。

元渕江公園「ぼうけんハウス」内観

■コンテナ建築を採用した「ぼうけんハウス」について

「ぼうけんハウス」はコンテナ建築の強みを生かし、大きな開口部を特徴としています。

さらに、子どもたちの安全性を考慮し、入口の段差をなくすためにランドピアのバリアフリーコンテナ技術を採用しています。

外観は公園の景観に配慮し、明るいブラウン色で塗装。

子どもたちが集う場所にふさわしい、親しみやすいデザインとなっています。

■「ぼうけんあそび」について

足立区の「ぼうけんあそび」は、元渕江公園で開催される、スタッフや集まった子どもたちと一緒に外遊びを楽しむイベントです。

自然の中で自由に遊ぶことをモットーとしており、おにごっこや工作など、さまざまな遊びが楽しめます。

<開催日時>

毎週水曜日 13:30-16:30(11月〜2月は16:00終了)

毎週土曜日 10:30-16:30(11月〜2月は16:00終了)

※2025年1月1日は実施しません

<開催場所>

元渕江公園

東京都足立区保木間二丁目17番1号

https://maps.app.goo.gl/8zNaXns3TheJxZSs9

<参加費>

無料

<イベントURL>

東京都 こどもスマイルムーブメント「ぼうけんあそび」

https://kodomo-smile.metro.tokyo.lg.jp/events/190

