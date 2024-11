Àîºê»ÔÎ©¹¬¹âÅù³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬Å¹ÊÞ¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤¤À©ºî¡ª¥È¡¼¥·¥ó¡Ö³¹¥¬¥Á¥ã in Àîºê¡×

トーシンと一般社団法人日本ガチャガチャ協会は、共催事業「街ガチャ in 川崎」プロジェクトを川崎市立幸高等学校生徒に参加していただき2024年12月7日(土)よりスタートします。

ガチャガチャが日本に導入されて約60年。

何度か人気のピークを迎え、現在は第4次ブームと言われています。

2023年の市場規模は約640億円で、最近10年で2倍以上に拡大しています。

この企画は「カプセルトイで街を元気に!ジモト愛をガチャに込めて、街を盛り上げるプロジェクト」として、2021年より全国約50箇所以上の地方自治体で展開されていますが、今回の「街ガチャ in 川崎」は川崎市で初の試みとなります。

川崎市立幸高等学校の生徒さん達が店舗交渉を行い地元密着した商品製作を行いました。

川崎工場夜景といった観光名所、ご当地キャラ、有名店など川崎の魅力をカプセル入りのキーホルダーにして発売します。

【「街ガチャ in 川崎」 概要】

1. 販売開始日 2024年12月7日(土)

2. 販売場所 #C-plaノクティプラザ店

#C-pla 川崎ルフロン店

他店舗随時展開 ピピットガチャ(キャッシュレスマシン)

3. 企画主体 ・株式会社トーシン

・川崎街ガチャ制作委員会

・川崎市立幸高等学校

・一般社団法人日本ガチャガチャ協会

4. 製造・発売元 株式会社funbox(本社:東京都千代田区 代表取締役:林 基史)

5. 商品概要 全11種 1回300円(税込) ★#C-pla店舗限定入り

※「ピピットガチャ」「街ガチャ」は株式会社funboxの登録商標です。

【10種の絵柄モチーフ】

(1) イクミママのどうぶつドーナッツ

(2) 煎餅屋 堂本

(3) 元祖ニュータンタンメン

(4) かわさきFM

(5) 多摩川菓子店

(6) 川崎大師 雷神堂

(7) 川崎大師 大谷堂

(8) かわさきミュートン

(9) 川崎工場夜景

(10) いくたりょくちのヒーロー

