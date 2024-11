誰もがマッチングアプリをすぐに始められる！LOS「AIプロフィールライター」

高学歴理系男性対象の誠実な恋愛スクール「恋愛最適化予備校〜Love Optimize School〜(通称LOS)は、LOVEプログラマーシリーズ第一弾、業界初(※1)のAI自動プロフィール文代筆サービス「AIプロフィールライター」を2024年11月14日(木)よりリリースしました。

LOS「AIプロフィールライター」

GOENとプランメンタル ライフジャンプのメンタリストYuZuKiが共同運営する、高学歴理系男性対象の誠実な恋愛スクール「恋愛最適化予備校〜Love Optimize School〜(通称LOS)は、LOVEプログラマーシリーズ第一弾、業界初(※1)のAI自動プロフィール文代筆サービス「AIプロフィールライター」を2024年11月14日(木)よりリリース。

※1「Google Gemini」を活用したプロフィール文自動生成機能はマッチングアプリ業界初となります(※2)

※2:マッチングアプリ各社の公開情報による同社調べ(2024年10月時点)

【プロフィールAIライターとは?】

「プロフィールAIライター」には、のべ417名の男性(※3)に恋愛指導を行ってきた高学歴理系男性対象の恋愛スクールLOSのノウハウをAIに学習させています。

恋愛スクールLOSには、個別指導コース(特進クラス)とグループ指導コースとがあり、特進クラスでは個別にヒアリングし、マッチングアプリのプロフィール文をメンタリストYuZuKiが提案するため、彼女ができる確率は95.5%です(※4)。

グループ指導コースでもプロフィール文添削のアドバイスにより、女性とマッチングできる確率が上がります。

これらの恋愛指導のノウハウを学習させた「プロフィールAIライター」では、ユーザーが全10問の質問に回答するだけで、自分に合った女性を引き寄せやすく、自分の魅力をアピールできるプロフィールが自動で完成します。

これにより、恋愛が苦手な男性の2つの悩みを解決します。

1つ目は、「マッチングアプリを使ってみたいが、プロフィール文が書けずなかなか始められない」という悩みを解決し、初動を早めます。

2つ目は、「自分をうまくアピールできない」という悩みを解決し、マッチングアプリにおける出会いの成功率を高めます。

※3:2019年9月のLOS設立から2024年10月時点までにLOSに在籍したことがある男性会員数

※4:2024年11月調べ、途中退会および、指導内容を実践しなかった方を除く

プロフィールAIライターを使用した男性のイメージ

【マッチングアプリ開始時の障壁をとりのぞき、出会いを身近に】

■時代の主流となるマッチングアプリでの出会い

こども家庭庁が15〜39歳の既婚者に行った調査によると、4組に1組がマッチングアプリが出会いのきっかけと回答しています(※5)。

マッチングアプリは、自分の生活圏内を超えて多くの女性と出会える可能性をもち、現代の出会いの主流となっている一方で、マッチングアプリを開始する際に、自己紹介文がうまく書けないために、女性と出会えない男性も多いです。

※5:2024年7月8日〜22日にかけてこども家庭庁が実施したウェブアンケート調査結果より(参照元: https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/1841f10d-4f2f-4294-853e-f62b82c4df5a/27ac0a8d/20240826_councils_lifedesign-wg_1841f10d_08.pdf )

4組に1組がマッチングアプリで結婚

■ITリテラシーが低いと出会いのチャンスが減る

しかし、30代以上のITが苦手な男性や、20代でも恋愛を苦手とする男性にとって、限られた文字数で自分の魅力を適切にアピールし、他のユーザーとの差別化を図るのは難しい課題です。

全くSNSを生かせない人がいる一方で、SNSで上手く発信して仕事を得る人がいるように、マッチングアプリ時代の恋愛は「何もしなくても自分の魅力を誰かが見つけてくれる」のではなく、「マッチングアプリ上で受け入れられやすい文章をうまく書くコツ」が必要とされます。

それらのノウハウを持たない人は出会いのチャンスすら得ることができません。

■プロフイール作成の時間を大幅に短縮

実際にLOSでも男性会員様から数多くのプロフィールに関する相談が寄せられていますが、プロフィール文作成は、LOSの恋愛講師APPLIやメンタリストYuZuKiが何度も添削を繰り返し、自分が出会いたい女性と出会えるプロフィール文が完成する、という多大な労力と時間がかかる作業でした。

そこで、この課題を解決するために、LOSの417名に及ぶ指導実績から得た知識と経験をAIに搭載することで、「プロフィールAIライター」が誕生しました。

【少子高齢化社会を「恋愛とITの融合」で解消したい】

日本における男性の生涯未婚率は年々増加し、1970年には男性1.7%、女性3.3%だったのに対して、2020年には男性28.3%、女性17.8%まで増加しているそうです(※6)。

このことは少子高齢化の観点から重要な社会課題となっています。

また、急速にIT化する時代に沿い、恋愛の出会いがマッチングアプリ主流になるように、出会いや結婚に対するノウハウもアップデートしなければいけません。

そのため、今後もLOSでは提供している恋愛ノウハウをデジタル化した「LOVEプログラマーシリーズ」の開発を継続的に行う予定です。

※6:「国立社会保障・人口問題研究所 > 人口統計資料集(2024) > 50歳時の未婚割合」より引用

■開発担当 東大卒恋愛講師:APPLI コメント

LOSの恋愛講師APPLIは企業経営の傍ら、東大のAI領域における権威である松尾研究室発のITベンチャーに勤務し、部長職を勤めながらAI技術の活用にも取り組んでいました。

その経験を活かし、LOSの運営にもいち早くAIをとりいれ、業務の効率化に成功しています。

「プロフィールAIライター」は、LOS会員様の「プロフィールを書くのに時間がかかってなかなかマッチングアプリを開始できない」という悩みをなんとか解決できないかという思いからプロジェクトがスタートしました。

開発の過程では、多くの会員様から助言がきたり、ユーザーテストに協力していただきながら、プロフィールAIライターを完成させることができました。

LOSの恋愛講師APPLI

■IT・高学歴集団が作り出す未来の恋愛ツールを続々とリリース予定

LOSには、理系・高学歴および高度なITスキルを持ったプロ集団が運営に携わっています。

LOVEプログラマーシリーズ第一弾の「プロフィールAIライター」に続き、質問に答えていくだけで自分の恋愛傾向を自動で出力してくれたり、LOS会員様の行動データをもとにより会員様にとって必要なコンテンツを提供するなど、様々な「恋愛とITを融合する」プロジェクトが動いていています。

今後もLOS会員様からフィードバックをいただきながら、LOVEプログラマーシリーズの第二弾、第三段をリリースしていけたらと考えています。

【元東大生とメンタリストが共同運営、異色の恋愛塾LOSについて】

「元東大生APPLI」と「メンタリストYuZuKi」という異色の組み合わせで、2019年9月に恋愛最適化予備校〜Love Optimize School〜(通称LOS)を設立。

彼女ができた方のイメージ

■最適な相手と恋愛することが目的の恋愛予備校

LOSは、どんな女性でもいいから関係を持つことが目的ではなく、真面目な男性が自分の性格にあった女性と永くお付き合いすることが目的の「長期的な関係を構築するためのコミュニケーションを学ぶ恋愛塾」です。

■理論的かつ体系的な教材

LOSではいつでも質問できるオンラインサロン、毎月のライブセミナー、62本の動画教材と356本の恋愛講座を見ることができる会員サイト、オフラインのイベントなどで構成されています。

「女性を落とすテクニック」という趣旨のものではなく、数多くのカウンセリング実績があるメンタリストYuZuKiが作った「職業別の女性の心理的背景」「映える写真の撮影方法」「あなたに似合うファッションの探し方」「あなたが恋愛できない心理的抵抗」「好意をうまく伝える方法」「お金目当ての女性に騙されない方法」(※教材名別)などのコンテンツを提供しています。

■高学歴で真面目な会員多数

在籍者は高学歴・理系の方が多く、医師、社長、大手企業勤務、某有名コンサル会社勤務男性などハイクラスの方が在籍、コミュニティ活動を通じて親睦を深め人脈が広がる方も多数います。

もともと自分の悩みを友人に打ち明けることが苦手だった男性たちが、仲間同士打ち解けあって飲み会や旅行に行くこともあります。

メンタリストYuZuKi

