パンパンくん飛ばしゲームなど体験型展示も！パンパンくんの日常 EXHIBITION〜パンパンくんとオクジのデートは難しい！〜

「パンパンくんの日常」の国内初エキシビション「パンパンくんの日常 EXHIBITION〜パンパンくんとオクジのデートは難しい!〜」を12月13日から池袋PARCOを皮切りに、PARCO全国7都市で展開します。

パンパンくんの日常 EXHIBITION〜パンパンくんとオクジのデートは難しい!〜

●会場/会期:〈東京都〉2024年12月13日(金)〜2025年1月6日(月)

池袋PARCO 本館7F・PARCO FACTORY

〈広島県〉2025年1月17日(金)〜2月11日(火・祝)

広島PARCO 本館6F・PARCO FACTORY

〈福岡県〉2025年2月28日(金)〜3月16日(日)

福岡PARCO 本館5F・PARCO FACTORY

〈愛知県〉2025年3月29日(土)〜4月13日(日)

名古屋PARCO(会場が決定次第発表しました)

〈北海道〉2025年4月26日(土)〜5月6日(火・祝)

札幌PARCO 7F・SPACE7

〈宮城県〉2025年5月16日(金)〜6月1日(日)

仙台PARCO 本館6F PARCO・SPACE6

〈大阪府〉2025年6月28日(土)〜7月13日(日)

心斎橋PARCO 14F・PARCO GALLERY

※営業時間は各PARCOに準じます。

年末年始は営業時間が通常と異なる場合があります。

※入場は閉場の30分前まで。

※最終日は18:00閉場。

※やむを得ない事由で開催日程・会場等が

変更になる場合があります。

このエキシビションでは、作者の完全描き下ろしのイラストに加え、フォトスポットや体験型の展示内容も充実。

「パンパンくんとオクジのデートは難しい!」というサブタイトルに込められた意味を、来場者は「朝の遊園地」「昼の美術館」「夜の屋台」と大きく分けて3つの舞台で巻き起こる奇想天外な出来事とともに体験できます。

さらに入場券とともに購入いただけるアトラクションチケットで体験できる「パンパンくん飛ばし」「輪投げ」の2種類のアトラクションゲーム(有料)も楽しめます。

物販コーナーではPARCO展覧会描き下ろしイラスト使用商品を始め、PARCO先行販売の新商品など100種類を超える多数のグッズを用意しています。

「パンパンくんの日常」は2022年7月にYouTubeで公開するや否や爆発的な人気となり、現在YouTubeチャンネル登録者数が235万人を突破し、総再生回数8.9億回超(2024年11月15日現在)の韓国発SNS上アニメ。

2023年7月には韓国・ソウルにて初のPOP UPイベントを開催し、1,700人以上の待機列、12日間の会期中2日目でほぼすべてのアイテムが完売という事態となりました。

2024年7月25日には、ラフォーレ原宿で日本国内初の期間限定POP UP STOREをオープンし大盛況で会期終了しました。

●入場券 :1,000円(税込) 小学生以下無料

※その他、株主優待を含む割引対象外

アトラクションチケット付入場券

入場券+アトラクションチケット2回分:2,000円(税込)

入場券+アトラクションチケット4回分:3,000円(税込)

※アトラクションチケットの購入は、

オンライン事前購入と各会場のチケットブースのみ可能です。

入場後、展覧エリア内での販売はございませんので

ご注意ください。

※アトラクションチケットはチケットカウンターにて

上限回数4回分まで追加購入が可能です。

●前売券 :入場時間指定前売券を下記日程にて

e+(イープラス)にて販売します。

前売券販売ページ: https://eplus.jp/b2ang/

【池袋会場の前売券販売について】

販売期間:2024年11月25日(月)12:00〜

※一般前売券は入場前日の23:59まで購入できます。

●当日券 :当日入場枠に空きがある場合には、会場にて当日券を販売します。

※前売券の段階で完売の日時については

当日券の用意はございません。

※混雑時は入場規制等行う場合があります。

※当日券の有無については、

公式X(@parco_factory)にて発表しました。

※広島会場以降の詳細情報は決定次第、

展覧会公式HP:PARCO ART< https://art.parco.jp/ >にて

案内します。

●主催 :PARCO

●企画制作 :PARCO/株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ

●制作 :サンボード

●copyright :(C) 2024 Leejuyong

●池袋PARCO会場HP: https://art.parco.jp/parcomuseum/detail/?id=1589

※営業日時は変更となる場合があります。

※企画内容は予告なく変更になる可能性があります。

「パンパンくんの日常」では今後、オリジナルのアーケードゲーム、モバイルゲーム、プライズ商品など続々と発売予定です。

(C) 2024 Leejuyong

