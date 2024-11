¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿ÍÎÀ¸²Û»Ò¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ªD'RENTY CHOCOLATE¼«Í³¤¬µÖÅ¹

「D’RENTY CHOCOLATE(ドレンティチョコレート)」は、ブランド初の路面店『D’RENTY CHOCOLATE自由が丘店』を2024年11月29日(金)にオープンします。

D’RENTY CHOCOLATE自由が丘店

営業開始日: 2024年11月29日(金)

所在地 : 東京都世田谷区奥沢6丁目33-12-1F

アクセス : 東急東横線・東急大井町線 自由が丘駅 正面口 徒歩5分

TEL : 03-6432-1068

営業時間 : 10:00〜20:00(不定休)

イートイン: なし

※ご来店のお客様向けの駐車場はございません。

ゆったりと商品をお選びいただける店内スペース

店舗外観

■チョコレートにフォーカスした洋生菓子をラインナップ

厚さ10mmのミルクチョコレートをラングドシャでサンドした「カカオベイクサンド」で東京のお手土産として支持されている「D’RENTY CHOCOLATE」ですが、今回の自由が丘店オープンのため、特別な洋生菓子のラインナップを取り揃えました。

「D’RENTY CHOCOLATE」の味を楽しめます。

看板商品・カカオベイクサンド ミルク

■『D’RENTY CHOCOLATE自由が丘店』限定 商品ラインナップ

〇カカオシフォンケーキ 1ピース500円(税込)/1ホール6,000円(税込)

カカオシフォンケーキ(1ピース)

カカオシフォンケーキ(ホール)

〇シュークリーム 540円(税込)

シュークリーム

〇スコーン チョコチップ395円(税込)/チョコチップ×オレンジピールダイス435円(税込)

スコーン(チョコチップ/チョコチップ×オレンジピールダイス)

〇チョコレートプリン 900円(税込)

※オープン日から50個限定販売。

完売次第、販売終了となります。

チョコレートプリン(オープン記念商品 50個限定)

〇カフェメニュー コーヒー、カフェラテ(ホット・アイス) 340円〜(税込)

