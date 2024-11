倉本 仁氏コラボ！アンドデザイン「LWP × JIN KURAMOTO Slate Umbrella Stand」

アンドデザインは、「LIFEWORKPRODUCTS」ブランドとして、「LWP × JIN KURAMOTO Slate Umbrella Stand」を、2024年12月2日よりオンラインストアにて発売します。

アンドデザイン「LWP × JIN KURAMOTO Slate Umbrella Stand」

アンドデザインは、「LIFEWORKPRODUCTS」(ライフワークプロダクツ)ブランドとして、「LWP × JIN KURAMOTO Slate Umbrella Stand」(スレートアンブレラスタンド)を、2024年12月2日よりオンラインストアにて発売します。

アイテムのデザインはプロダクトデザイナーであるJIN KURAMOTO STUDIO 倉本 仁(くらもと・じん)氏によるものです。

製品には倉本 仁氏のサインが入った作品証明書が同封されます。

■LWP × JIN KURAMOTO Slate Umbrella Stand

スレートアンブレラスタンド

―製品概要―

“波板スレートでつくる傘立て”

屋根や壁に使われる波板スレートを重ねた傘立てです。

風雨に耐えるよう作られた建築材料は雨の日に使われる傘との相性もよく、雨水が染み込んだ風合いや月日による変化もすんなりと受け入れてくれます。

<プロダクトデザイナー>

JIN KURAMOTO/倉本 仁(くらもと・じん)氏

JIN KURAMOTO

JIN KURAMOTO STUDIO代表。

1976年生まれ。

プロジェクトのコンセプトやストーリーを明快な造形表現で伝えるアプローチで家具、家電製品、アイウェアから自動車まで多彩なジャンルのデザイン開発に携わる。

素材や材料を直に触りながら機能や構造の試行錯誤を繰り返す実践的な開発プロセスを重視し、プロトタイピングが行われている自身の“スタジオ”は常にインスピレーションと発見に溢れている。

―製品特徴―

「波形のスレート」

波形の断面は、スレート自体の強度確保のためであり、降雨の際は雨水を効率的に流す役割を持ちます。

すでによくデザインされたこの素材と“雨の道具”というつながりをきっかけにこの傘立ては生まれました。

波形のスレート

波形のスレート

「素材から生まれたかたち」

4枚の波板スレートを重ねたことで生まれたかたち。

重なった波型は傘を立てる4つのスペースをつくり、約8本までの傘を立てられます。

素材から生まれたかたち

素材から生まれたかたち

「素材そのものの表情」

波板スレートは屋根や壁に使われる建築材料です。

重ねたセメント板を型に入れてプレスし乾燥させてつくります。

割れやスクラッチのちがいなど、一枚一枚に表情があり、粗野な雰囲気ながらもマットな表面は繊細なニュアンスもあわせもち、独特の風合いが楽しめる素材です。

素材そのものの表情

素材そのものの表情

「風景に溶け込む」

素材のままのセメント色は自然とさまざまな空間に馴染みます。

雨水が染み込んだ深い濡れ色も情緒的です。

風景に溶け込む

風景に溶け込む

―展示・先行販売情報―

製品展示、および限定数のみの先行販売を行います。

●LIFEWORKPRODUCTS POP-UP-STORE in Daikanyama

Slate Umbrella Standのほか、LIFEWORKPRODUCTSの他製品も見ることができます。

[期間]2024年11月29日(金)-12月1日(日) 11:00-19:00

※最終日のみ18:00まで

[場所]渋谷区猿楽町25-3 (代官山駅から徒歩2分)

LIFEWORKPRODUCTS POP-UP-STORE in Daikanyama

●DESIGNTIDE TOKYO 2024

Slate Umbrella Standのほか、LWP008 Pen Stand(GEN SUZUKI STUDIO 鈴木 元氏によるデザイン)も展示・販売します。

[期間]2024年11月27日(水)-12月1日(日) 11:00-20:00

※最終日のみ17:00まで

[場所]日本橋三井ホール

東京都中央区日本橋室町2-2-1 COREDO室町1 5F(エントランス4F)

DESIGNTIDE TOKYO

―製品仕様―

カラー :グレー(LWP-JK01-GRY)

サイズ :約257×177×300(mm)

重量 :約2.5kg

材質 :繊維強化セメント板

製造会社:アンドデザイン

