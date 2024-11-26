「ARMORED CORE V.I.」シリーズより「ホワイト・グリント＆V.O.Bセット」が本日発売
【ラインアーク ホワイト・グリント＆V.O.Bセット】
11月26日 発売
価格：12,100円
(C)1997-2012 FromSoftware, Inc. All rights reserved.
11月26日 発売
価格：12,100円
コトブキヤは、「ARMORED CORE」シリーズのプラモデル「ARMORED CORE Valiable Infinity」より「ラインアーク ホワイト・グリント＆V.O.Bセット」を11月26日に発売する。価格は12,100円。
本商品は、V.I.シリーズ「ラインアーク ホワイト・グリント＆V.O.Bセット ムービーカラーVer.」の本体成型色をパールコーティング仕様から通常成型色に変更し、モデラーが塗装しやすいようにキット化したもの。オーバード・ブースト使用時の特徴的な変形機構と、独特な機体デザインを再現している。
※本商品には「ラインアーク ホワイト・グリント＆V.O.Bセット ムービーカラーVer.」で付属した特製ブックレットは付属しません。
(C)1997-2012 FromSoftware, Inc. All rights reserved.
※発売日は流通により前後する場合があります。
※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。
※本製品はお客様ご自身で組み立てが必要となります。