【Amazonブラックフライデー】MSIモニター対象、最大32％オフのフライングセールを実施
【MSI：Amazon BLACK FRIDAY】
セール期間：11月26日0時～12月9日23時59分
※先行セール：11月27日0時～11月28日23時59分まで
※ブラックフライデー：11月29日0時～12月6日23時59分まで
通常価格：14,800円
通常価格：149,800円
通常価格：22,800円
通常価格：22,800円
通常価格：26,480円
通常価格：39,800円
通常価格：59,800円
通常価格：59,800円
セール期間：11月26日0時～12月9日23時59分
※先行セール：11月27日0時～11月28日23時59分まで
※ブラックフライデー：11月29日0時～12月6日23時59分まで
エムエスアイコンピュータージャパンは、Amazonにて11月27日より開催される「BLACK FRIDAY 先行セール」に先駆けて、MSIモニターを対象としたフライングセールを11月26日0時より開催する。
本セールでは期間中、対象のMSIモニターを最大約32％OFFにて販売。対象商品として「PRO MP2412」、「MAG 271QPX QD-OLED」、「G24C4 E2」などがラインナップされている。
対象製品
PRO MP2412
通常価格：14,800円
セール価格：9,980円（約32％OFF）
MAG 271QPX QD-OLED
通常価格：149,800円
セール価格：107,800円（約28％OFF）
G24C4 E2
通常価格：22,800円
セール価格：16,800円（約26％OFF）
Modern MD2412P
通常価格：22,800円
セール価格：16,800円（約26％OFF）
G255F
通常価格：26,480円
セール価格：20,800円（約21％OFF）
PRO MP273U
通常価格：39,800円
セール価格：32,800円（約17％OFF）
G274QPX
通常価格：59,800円
セール価格：49,800円（約16％OFF）
MAG 342CQR E2
通常価格：59,800円
セール価格：49,800円（約16％OFF）