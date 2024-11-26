Æü·Ð225ÀèÊª¡§26Æü0»þ¡á20±ß°Â¡¢3Ëü8720±ß
¡¡26Æü0»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2024Ç¯12·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ20±ß°Â¤Î3Ëü8720±ß¤È¾®Éý°Â¤Ç¿ä°Ü¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ3Ëü8780.14±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï60.14±ß°Â¡£½ÐÍè¹â¤Ï4672Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2711.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ0.5¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï4.1¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦0»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 38720¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -20¡¡¡¡¡¡¡¡4672
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 38725¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -15¡¡¡¡¡¡112774
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2711.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+0.5¡¡¡¡¡¡¡¡6477
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 24690¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +10¡¡¡¡¡¡¡¡ 390
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 638¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+1¡¡¡¡¡¡¡¡ 422
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2711.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ0.5¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï4.1¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦0»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 38720¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -20¡¡¡¡¡¡¡¡4672
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 38725¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -15¡¡¡¡¡¡112774
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2711.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+0.5¡¡¡¡¡¡¡¡6477
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 24690¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +10¡¡¡¡¡¡¡¡ 390
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 638¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+1¡¡¡¡¡¡¡¡ 422
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹