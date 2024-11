平木 千尋登壇！MS&ADインターリスク総研「＜実践！健康経営セミナー＞社員の運動習慣を変える体験型施策の進め方」

MS&ADインターリスク総研は、運動プログラムを提供するイースリーと共催で、オンラインセミナー「<実践!健康経営セミナー>社員の運動習慣を変える体験型施策の進め方」を2024年12月13日に開催します。

MS&ADインターリスク総研は、運動プログラムを提供するイースリーと共催で、オンラインセミナー「<実践!健康経営セミナー>社員の運動習慣を変える体験型施策の進め方」を2024年12月13日に開催。

このセミナーでは、イースリー社による千葉県白井市での実証実験などの事例をもとに、社員の巻き込み方や運動習慣改善に向けた「動機づけ」からのプロセス、取組後の評価方法について説明するとともに、同社コンサルタントから「健康経営の施策を成果につなげるポイント」について解説します。

■開催概要

(1)日時 2024年12月13日(金) 14:00〜15:00

(2)開催形態 Webによるライブ配信(Zoomウェビナー)

(3)主催 MS&ADインターリスク総研株式会社/株式会社イースリー

(4)講演者および講演内容

第一部 「社員を巻き込み行動変容を起こすメカニズム」

株式会社イースリー リアル事業部 部長

健康経営アドバイザー 平木 千尋 氏

第二部 「健康経営の施策を成果につなげるには」

MS&ADインターリスク総研株式会社

リスクマネジメント第四部 人的資本・健康経営グループ

上席コンサルタント 原 佑輔

※上記プログラム、演題名は変更になる可能性があります。

(5)参加費 視聴無料(通信料、専用サイトにアクセスするための費用は視聴者負担)

(6)対象者

<おすすめ>

企業において、経営企画・人事総務部門等で健康経営を推進・担当されている方

産業医・保健師等の産業保健スタッフ

