メリル「生成AIを活用した子育て相談チャットボット」実証実験

メリルは、大阪府豊中市やサイバーエージェントなど3社と協働で「生成AIを活用した子育て相談チャットボット」の実証実験を行う。

この実証実験は、こども家庭庁の「こども・子育て分野における生成AI利用実証」の実証事業として採択され、実施するものです

メリルでは、子育ての悩みを何度でも無料で専門家に相談できる「子育て相談ドットコム」を2019年5月から運営。

今回のAIチャットボットでは「子育て相談ドットコム」に蓄積された子育て相談のデータが学習データとして使用されています。

大阪府豊中市が行った調査によると、80%の子育て世帯が20時以降に情報収集を行う傾向があることが明らかになりました。

公的窓口への相談経験がない保護者も多くみられ、これらの保護者のうち60%は、非対面のチャットツールであれば相談したいと回答しています。

24時間子育て相談できるAIチャットボットが開発できれば、多くの子育て世帯の助けとなります。

■「子育て相談チャットボット」に関する実証実験の概要

1.日時

令和6年12月7日(土曜)10時〜16時

2.場所

豊中市千里文化センター「コラボ」(豊中市新千里東町1-2-2)

3.概要

(1)協働企業:株式会社AI Shift(本社:東京都渋谷区)

株式会社サイバーエージェント(本社:東京都渋谷区)

株式会社メリル(本社:静岡県静岡市)

アビームコンサルティング株式会社(本社:東京都中央区)

(2)実験内容:とよなかデジタルサービスフェアの来場者に

チャットボットを体験していただき、使用感・満足度などをアンケート調査する

