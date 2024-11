¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤­¡ªaniary¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥£¥¶¥ó¥ì¥¶¡¼¡×

Made in Japanのバッグブランドaniaryが2024年冬に「アルティザンレザー」を発表。

Made in Japanのバッグブランドaniaryが2024年冬に「アルティザンレザー」を発表しました。

この最新レザーは、ヴィンテージの風格が出るヴェジタブルタンニンなめしと、柔らかくしなやかさの増すクロームなめしを絶妙な配合で行い、その後、職人が1枚1枚、磨きながらフェルト加工を施し、仕上げに革本来のナチュラルな風合いを消さない染料染めを3度行っています。

こうして手間暇をかけて作った「アルティザンレザー」は、ソフトであり弾力性があり、艶があり風合いもあるという、革の魅力を最大限に持ったシリーズです。

そして、aniaryがこの新たなる定番革でデザインしたのは、トート3型。

中トートと舟形ミニトートとミニトートで、各型ともに黒、チャコールグレー、ロイヤルブルーの3色展開です。

アイコニックなフロントのファスナーポケットを全てに共通してデザインしており、今回の特徴となります。

ちなみに、このファスナーの左右の脇はレザーを挟んで目隠ししており、ゴチャ感を抑えています。

こうすることでそこはかとない品を演出しています。

【POINT】

●ヴェジタブルタンニンとクロームを絶妙な配合で行うコンビネーションなめしのため、ソフトかつ弾力性がある

●職人が1枚1枚磨きながらフェルト加工を行うことで艶が生まれつつ、手に吸い付くようなタッチ感に

●染色工程は3度行い、風合いに深みを出している

【アイテム一覧】

トートバッグ3型の全3アイテム。

ブラック/ロイヤルブルー/チャコールグレーの3色展開。

トートバッグ_36-02000

トートバッグ_36-02000_ 46,200円(税込)

https://www.aniary.com/store/g/g36-02000/

ボディ下部には芯材を用いソフトなレザーながら自立を可能にしたデザイン。

メインファスナーを長めにとり、更にダブルジップ構造で開閉も楽々。

トートバッグ_36-02000_v1

トートバッグ_36-02000_v2

ミニトートバッグ_36-02001

ミニトートバッグ_36-02001_ 28,600円(税込)

https://www.aniary.com/store/g/g36-02001/

舟形トートの魅力はトップが広いので出し入れがしやすいこと。

ソフト&弾力性のある「アルティザンレザー」をハンドルにまで使っているので、持ち心地、握り心地も◎。

ミニトートバッグ_36-02001_v1

ミニトートバッグ_36-02001_v2

ミニトートバッグ_36-02002

ミニトートバッグ_36-02002_ 19,800円(税込)

https://www.aniary.com/store/g/g36-02002/

ジェンダー問わず使えるミニミニサイズのトートバッグ。

場合によっては、バッグインバッグとしても使えて、便利!

ミニトートバッグ_36-02002_v1

ミニトートバッグ_36-02002_v2

発売日:2024年11月22日

【アルティザンレザー(牛革/日本製)】

本商品で使用している「Artisan Leather(アルティザン レザー)」は、手間暇を惜しまず、革職人が持つ技術を最大限に活かし、理想を追求しています。

なめしはコンビネーションなめしでソフトかつ弾力性のある革下地に。

その後、職人が磨きながらフェルト加工をすることでオイル成分を表面に引き出し、高級感のある艶と手に吸い付くようなタッチの質感に仕上げています。

染色にもこだわり、革本来のナチュラルな風合いを消さない染料染めを採用。

色の調子をみながら3度にわたる染色を行うことで、艶に加えて風合いに深みを持たせています。

販売店舗 : aniary AOYAMA

(〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-46-12 1F)

aniary TENJIN

(〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉2-5-30 天神ソリット 1F)

公式ECサイト: https://www.aniary.com

問い合わせ先: 03-5793-3224(プルーム)

