¡ÖÅÚº´¤Î¾¢¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤ÆÀ½Â¤¡ªÅÄÃæÀÐ³¥¹©¶È¡ÖDIY¼¿¶ô ¥Ì¥ê¥³¥é¡¼¥¸¥å¡×

高知県が認定する制度「土佐の匠」に田中石灰工業の土佐塩焼き工法が認定されました。

今回、「土佐の匠」認定を記念して、2024年に発売したDIY漆喰 ヌリコラージュのセールを2024年11月28日(木)〜2024年12月25日(水)に開催します。

DIY漆喰 ヌリコラージュ

高知県が認定する制度「土佐の匠」に田中石灰工業の土佐塩焼き工法が認定されました。

今回、「土佐の匠」認定を記念して、2024年に発売したDIY漆喰 ヌリコラージュのセールを2024年11月28日(木)〜2024年12月25日(水)に開催

■「土佐の匠」について

「土佐の匠」は高知県内の産業基盤を支え、その振興に貢献している熟練技能者や、古くから受け継がれてきた伝統技能者・伝承者に対して認定される高知県独自の制度です。

制度創設の平成8年度以来、計33の職種で134名の方々が「土佐の匠」として認定されてきました。

■土佐塩焼き工法とは?

土佐塩焼き工法は伝統的な石灰焼成方法で、近年でも文化財などの歴史的建造物の修理や土佐漆喰の原料として欠かせない工法です。

土佐漆喰の原料に使用する塩焼き石灰を地灰(じばい)と言います。

地灰は塩焼き石灰の中でも特に漆喰施工後の乾燥収縮が少ない石灰で、その特性を出すためには通常の土佐塩焼き工法よりもさらに高い技能が求められます。

■認定に至った要因

同社が長年培ってきた技能とノウハウを先人よりしっかりと継承し、高知県が誇る地場産品である高品質な土佐漆喰を継続的に供給し続けていること、さらに後継者育成に尽力していることが高い評価を得て、今回の認定に至りました。

■キャンペーンセール 詳細

れている「DIY漆喰ヌリコラージュ」を期間限定でセールを開催します。

製品についてはHP・Instagramにて。

【期間】2024年11月28日(木)〜2024年12月25日(水)23:59まで

【内容】オンラインショップまたはAmazonにてヌリコラージュ製品すべて30%OFF

【URL】 https://nuricolage.com

「土佐の匠」認定記念セール

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「土佐の匠」に認定された技術を用いて製造!田中石灰工業「DIY漆喰 ヌリコラージュ」 appeared first on Dtimes.