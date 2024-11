プロフェッショナルDJが行うようなパフォーマンスも手軽に再現！AlphaTheta「コンパクト 2ch DJコントローラー」

AlphaThetaは、これからDJをはじめてみよう思っている方に最適なエントリーモデル、DJコントローラーDDJ-FLX2を2024年11月22日より販売中です。

AlphaTheta「コンパクト 2ch DJコントローラー」

型番 :DDJ-FLX2

希望小売価格:27,500円(税込)

発売時期 :2024年11月22日

スマートフォンやタブレット、パソコンにDJアプリケーションをインストールして接続するだけで、簡単な操作で楽曲をスムーズに繋げたり、派手なエフェクトを楽しめるので、プロフェッショナルDJが行うようなパフォーマンスも手軽に再現できます。

さらに、楽曲ファイルを持っていなくても、Algoriddim社のdjayを使用すればApple Musicなどの音楽ストーミングサービスを利用して簡単にDJプレイをスタートできます。

パーティーやイベントで人気者になりたい、DJを通じてクリエイティブな表現をしたい、音楽好きの友だちとDJプレイを楽しみたい。

DDJ-FLX2は、そんな想いを実現するために最適なコントローラーです。

お手持ちのスマートフォンやタブレットで手軽にDJプレイ

スピーカーを接続して、友人や仲間と大音量でパーティーを楽しむ

●商品ウォークスルー動画

<複数のDJアプリケーションと音楽ストリーミングサービスに対応>

DDJ-FLX2は、初心者からプロフェッショナルまで多くのDJに支持されているrekordboxをはじめ、djayやSerato DJ Liteといった複数のDJアプリケーションに対応しています。

お好みのDJアプリケーションをモバイルデバイスにインストールすることで、手軽にDJプレイを始められます。

また、PC/Macを使って、より本格的なDJプレイに挑戦することも可能です。

DJアプリケーションは、それぞれ異なる音楽ストリーミングサービスに対応しており、使用したい音楽やDJスタイルに合わせて選ぶことができます。

djayを使用すれば、Apple Musicを利用することができるので、1億曲以上の中からお気に入りの音楽を選んでミックスに取り入れることも可能です。

「DDJ-FLX2で使えるDJアプリケーション及び音楽ストリーミングサービス」※1

※1 一部の国や地域では音楽ストリーミングサービスを提供していない場合があります。

詳しくはこちらを確認してください。

※2 Beatport Streamingはrekordbox for Android非対応です。

<簡単操作でDJミックスを楽しめるSMART CFX・SMART FADER>

DDJ-FLX2には、楽曲同士をスムーズにつなぐプロフェッショナルDJのパフォーマンスを、誰もが簡単に再現できる便利な機能SMART CFX(※)とSMART FADER(※)が搭載されています。

SMART CFXは、DJがパフォーマンスで使う複雑でダイナミックなエフェクト操作を、ノブを回すだけのシンプルな操作で行える機能です。

楽曲を繋ぐときだけでなく、楽曲にメリハリをつけてダイナミックな演出をするような使い方もできるので、DJプレイの幅が広がります。

SMART FADERは、曲をつなぐときに必要な、複雑な音量・BPM・低音域の最適化をクロスフェーダーの操作だけで行う機能です。

これを使えば、BPMに差がある他ジャンルの楽曲同士も違和感なくミックスすることができます。

(※)SMART CFXとSMART FADERはrekordboxおよびSerato使用時の機能名称です。

使用するDJアプリケーションによって機能名称、動作に違いがあります。

<軽量・コンパクトなボディに使いやすさを追求>

DDJ-FLX2は、同社製品の中で最も軽量かつコンパクトなDJコントローラーです。

デスクの上でもDJプレイができるほどのサイズ感で、どこにでも持ち出せる手軽さが魅力です。

USBバスパワーで動作するため、PC/MacやUSB Type-Cに対応したモバイルデバイス(※)と有線接続した場合は外部からの電源供給がなくても演奏を行えます。

PC/Mac、モバイルデバイスの内蔵スピーカーから音楽を流して簡単にDJを始めることができ、本機のオーディオ出力端子にお手持ちのスピーカーを接続すれば、友人や仲間と大音量でパーティーを楽しむことも可能です。

さらに、本格的なDJを目指す方は、ヘッドホンを接続し、次にかけたい曲を準備するといったDJの所作を楽しみながら様々なプレイに挑戦することもできます。

(※)一部のAndroid端末を除きます。

<本格的なDJプレイができるPERFORMANCE PADS>

DDJ-FLX2には、楽曲にアレンジを加える際に簡単で便利なPERFORMANCE PADSが搭載されており、PAD MODE SELECT機能によって様々なモードに切り替えが可能です。

HOT CUEモードでは、DJアプリケーション上で楽曲の好きな位置にしおりのようにマークを付けることができ、瞬時にイントロやサビにジャンプできます。

PAD FXでは、パッドを押すだけで多彩なエフェクトをかけることができ、普段聴いている音楽にアレンジを加えられます。

さらに、SAMPLERを使えば、効果音を追加したり、ドラム演奏のようなプレイも楽しむことが可能です。

その他の特長:

●専用オーディオドライバーのインストールなしで使用可能

【商品の仕様】

対応ソフトウェア :rekordbox for Mac/Windows

rekordbox for iOS/Android

djay Pro for Mac/Windows

djay for iOS/Android

Serato DJ Lite

Serato DJ Pro(有償)

周波数特性 :20 Hz 〜 20 kHz (USB)

S/N比 102 dB (USB)

全高調波歪率 :0.006 % (USB)

出力端子 :MASTER × 1 (3.5 mm stereo mini jack)

PHONES × 1 (3.5 mm stereo mini jack)

USB :USB Type-C × 1

Bluetooth(R) ワイヤレスシステム:Bluetooth Low Energy

Bluetooth最大通信距離 :見通しの良い状態で約10 m

Bluetooth使用周波数帯域 :2.4 GHz 帯

Bluetooth変調方式 :FH-SS

(周波数ホッピングスペクトラム拡散方式)

電源 :USBバスパワー(USB Type-C以外を搭載した

モバイルデバイスで使用する場合は、Bluetooth経由で接続してください。)

消費電流 :DC 5 V, 500 mA

最大外形寸法(W × D × H) :383.2 × 208 × 48.2 mm

本体質量 :1.2 kg

付属品 :USBケーブル(C to C)

保証書(一部の地域)

※ 商品の仕様は予告なく変更になる場合があります。

※ rekordbox(TM)は、AlphaTheta株式会社の商標または登録商標です

※ djay、djay Pro、およびAlgoriddimは、Algoriddim GmbHの商標または登録商標です。

※ Serato DJ LiteとSerato DJ Proは、Serato Limitedの登録商標です。

※ Bluetooth(R)ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。

AlphaTheta株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。

その他の商標および

登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

※ その他記載されている商品名、技術名および会社名やロゴなどは、各社の登録商標または商標です。

