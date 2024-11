¤·¤Ã¤È¤ê¤ÈË§½æ¤Ë¾Æ¤­¾å¤²¤¿¥Ð¥¿¡¼¥¹¥³¥Ã¥Á¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¤â¡ªËÌ³¤Æ»¡¦Ìø·î¡ÖÅß·ë¤Ó¡×

北海道・柳月から、11月7日(木)より「冬結び」を販売中です。

北海道・柳月「冬結び」

【価格】1箱(16個入) 3,700円(税込)

【販売期間】11月7日(木)〜1月4日(土)頃 ※数量限定・売り切れ次第終了

【商品内容】三方六の小割 バタースコッチ×1箱(5本入)、あんガバス×2、

月ふわり 冬の苺ミルク×2個、餅サブロー×2枚、あんバタサン×2個、

粉雪のドラサン×2個、ぷるんと濃厚 まじ栗プリン×2個、

きこりのおやつ ランバジャ×3枚

【柳月直営店】全道の柳月直営43店舗で販売します。

【柳月オンラインショップURL】 https://www.ryugetsu.co.jp/i/02080

【フユヤナギ デジタルカタログ】 https://my.ebook5.net/ryugetsu1947/1dgGSV/

【柳月コールセンター】0120-25-5566(通話料無料) 午前9時〜午後6時

こちらは数量限定で毎年完売となる大人気ギフト。

毎年変わるお菓子と特製のふろしきも人気のヒミツです。

2024年の目玉は、冬の完全新作「三方六の小割 バタースコッチ」です。

しっとりと芳醇に焼き上げたバタースコッチバウムクーヘンは、寒い冬のひと時に、心温まる格別な味わいです。

他にも冬限定品や人気銘菓を織り交ぜた、合計8種の詰め合わせです。

◆冬の新作:三方六の小割 バタースコッチ

柳月の代表銘菓「三方六」シリーズの新作です。

キャンディーなどでおなじみのバタースコッチの味わいを、柳月ならではのバウムクーヘンに仕立てられています。

キャラメルと焦がしバターを生地に練り込みしっとりと焼き上げた芳醇な味わい。

オホーツクの塩も隠し味に、お菓子の甘みやコクを一層引き立てています。

◆美味しい楽しい!個性豊かな8種のスイーツ

冬の新作「三方六の小割 バタースコッチ」に5種の冬限定と2種の定番商品入り。

5種の冬限定品は、柳月特製つぶあんの焼き菓子「あんガバス」、キャラメルバターのサンドスイーツ「粉雪のドラサン」、もっちりサブレの「餅サブロー」、まるで、モンブランのように濃厚な「ぷるんと濃厚 まじ栗プリン」、苺ミルクの癒やし「月ふわり 冬の苺ミルク」。

定番品は人気の「あんバタサン」と「きこりのおやつ ランバジャ」が楽しめます。

◆柳月特製ふろしき付

毎年変わるふろしきの絵柄も大好評ですが、2024年のテーマは「冬の癒やし」。

優しいピンクの癒しカラーを基調に、北海道の新たなモチーフとして話題を集める雪の妖精「しまえなが」や、柳月のお菓子をにぎやかに描きました。

柳月の「冬結び」は冬の大切な方への贈りものにはもちろん、

年末年始などご家族の団らんにもおすすめです。

