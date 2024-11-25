Number_i¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤¬°¦¼Ö¤Î¥Ïー¥ìー¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤êÆ»Ï©¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¡¢¼ÀÁö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«
¢£¡ÖËÍ¤ÎÆ´¤ì¤Î¥Ð¥¤¥¯»¨»ï¤Ë¼«Ê¬¤Î°¦¼Ö¤È°ì½ï¤ËºÜ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°¦¼Ö¤ÈÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡¿¿ÀµÜ»û¤¬¥Ïー¥ìー¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤¿Áö¹Ô¥·¥ç¥Ã¥È
Number_i¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤¬¡¢Instagram¤Ë¤Æ°¦¼Ö¤Î¥Ïー¥ìー¤ò¥Ð¥¤¥¯»¨»ï¡ØRISER Vol.10¡Ù¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¿ÀµÜ»û¤Ï°¦¼Ö¤È¤È¤â¤Ë¡ØRISER Vol.10¡Ù¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÍ¤ÎÆ´¤ì¤Î¥Ð¥¤¥¯»¨»ï @riser_magazine ¤Ë
¼«Ê¬¤Î°¦¼Ö¤È°ì½ï¤ËºÜ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿
FXR¥Õ¥ìー¥à¤Ë¥Ä¥¤¥ó¥«¥à¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Õ¥ê¥¹¥³¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î
¥Ïー¥ìー¥À¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó¤Ç¤¹¡×
¤È°¦¼Ö¤Î¾ÜºÙ¤âÌÀ¤«¤·¡¢ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï
¡ÖÁö¹Ô¥·ー¥ó¥Á¥é¸«¤»¤¹¤ë¤Í¡×
¤È¡¢Æ»Ï©¤ò¼ÂºÝ¤ËÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØRISER Vol.10¡Ù¤Ï12·î28ÆüÈ¯Çä¡£