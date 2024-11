¥³¥¯¿¼¤¯·Ü¤ÎÀ¡¤ó¤ÀÌ£¤ï¤¤¡ªÅ·²¼°ìÉÊ¡Ö¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡×¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë

「天下一品」は、人気のサイドメニュー「チャーハン」をリニューアルし、2024年11月10日(日)から全国の天下一品※にて販売中です。

天下一品「チャーハン」リニューアル

販売価格:【単品】税込590円 【定食】税込1,260円

※価格は店舗により異なります。

販売日 :(先行販売)2024年10月10日(木)〜

(全国販売)2024年11月10日(日)〜

※一部取り扱いのない店舗もあります。

※店舗により開始日が異なる場合があります。

※天災地変その他やむを得ない事由により延期又は中止する場合があります。

※2024年10月19日(土)時点での店舗数です。

◆お米にもこだわったチャーハン

今回は使用する「お米」にこだわっています。

国産100%はもちろん、チャーハンの品質を常においしく保てるよう、ブレンド米ではなく単一品種米にこだわりました。

これにより、均一な炊きあがり状態に仕上がっています。

炊き方にもこだわっており、選りすぐりのお米が活きるよう、あえて「スチーム炊き」にすることで表面はしっかりと中はふっくらとした粒のチャーハンとなります。

◆鶏の旨味を演出する風味

こってりスープに合うように開発したチャーハンは、鶏の旨味とコクを感じていただけるよう「鶏油」を使用。

ひと口食べると香ばしい香りと、食欲のそそる香りが口の中で広がります。

鶏油により、コク深いながらも鶏の澄んだ味わいが感じられ、また次も食べたくなるチャーハンに仕上がっています。

◆食べ方にもこだわりを

そのままでも美味しいチャーハンに、こってりスープをかければさらに深い味わいに!

チャーハンにこってりスープの旨みが絶妙にマッチして、美味しさがアップ!

◆全国販売にさきがけて、先行販売中!

11月10日(日)の全国販売にさきがけて、一部店舗にて10月10日(木)より先行販売しています。

【先行販売店舗】

<東京都> 中野店

<京都府> 1号線下鳥羽店

