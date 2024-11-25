¿À¸Í¶õ¹Á¡¢Âè2¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤ò2025Ç¯4·î18Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡¡¹ñºÝÀþ¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼ÊØ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ø
¿À¸Í»Ô¤Ï¡¢¿À¸Í¶õ¹Á¤ÎÂè2¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤ò2025Ç¯4·î18Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
¹ñºÝÀþ¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼ÊØ¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£Âç´Ú¹Ò¶õ¤¬¿À¸Í¡Á¥½¥¦¥ë/¿ÎÀîÀþ¤Î¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼ÊØ¤ò½¢¹Ò¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥¢¥Ð¥¹A321neo¤Ç1Æü1±ýÉü¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñºÝÀþÄê´üÊØ¤Î½¢¹Ò¤Ï¡¢2030Ç¯¤´¤í¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
Âè2¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Î¶¡ÍÑ³«»Ï¤ËÈ¼¤¤¡¢´ûÂ¸¤Î¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤òÂè1¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ë²þ¾Î¤¹¤ë¡£Ãóµ¡¾ì¤ò15¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ê¸½ºß¤Ï10¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ë¤ËÁýÀß¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¹ñÆâÀþ¤ÎÈ¯ÃåÏÈ¤ò1Æü120²ó¡ÊÆ±80²ó¡Ë¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¡£
¿·¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥Ù¥È¥¸¥§¥Ã¥È¥¨¥¢¤¬¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼ÊØ¤ò±¿¹Ò¤¹¤ë¡£±¿¹ÒÆü¤Ï2025Ç¯4·î30Æü¤È5·î4Æü¡£¹Ò¶õ·ô¤Ï½ç¼¡È¯Çä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£