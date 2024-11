MLBは11月23日(日本時間11月24日)、公式Xアカウントを更新。今季の印象的だった“バット投げシーン”のダイジェスト動画を公開した。

【映像】大谷、“バット投げ”で飛ばしすぎる

同アカウントは、「Who had the BEST bat flip of 2024?」とファンに問いかける形でコメントしつつ、今季、両リーグの選手たちが披露した華麗なバットフリップ(バット投げ)をダイジェスト的にまとめた動画を公開。その動画では、フェルナンド・タティス・ジュニア(サンディエゴ・パドレス)、ジャンカルロ・スタントン(ニューヨーク・ヤンキース)、マニー・マチャド(サンディエゴ・パドレス)、カイル・シュワーバー(フィラデルフィア・フィリーズ)、ランディ・アロサレーナ(シアトル・マリナーズ)といったMLB屈指の強打者たちが放った豪快な一発と、その際に披露されたバット投げシーンが収められていたが、この動画の中にロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平やフリーマンが含まれていなかったことから、投稿を見た一般のファンからは、「大谷は?」というコメントや、大谷のバット投げ動画などが投稿されることとなった。

ちなみに、MLB公式のダイジェスト動画に含まれておらず、多くのファンからオススメとして挙げられていた大谷のバット投げについては、10月5日(日本時間11月6日)に行われた地区シリーズ第1戦の2回裏に、大谷が同点3ランを放った際のもの。この打席で大谷は、スイング直後に着弾を確信するや、ワイルドに叫びながら両手でバットを放り投げるという珍しい姿を披露することとなったが、チームを勢いづけた印象的な一撃ということもあってか、ネット上のファンからは「大谷さんがないのおかしいだろw」「やっぱり大谷さんの一発やろ」「大谷さんのカッコ良すぎた」「作ったのパドレスファンだろw」「フリーマンのホームランもない」といった様々な反響が寄せられることとなった。 (ABEMA『SPORTSチャンネル』)