Åì¹ñ¸¶±ÑÉ×»á¡¡Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¤Ç£Ð£Ò²ñ¼Ò½¾¶È°÷¤¬Áªµó³èÆ°¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì±ÇÁü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¼Ì¿¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¸µµÜºê¸©ÃÎ»ö¤ÎÅì¹ñ¸¶±ÑÉ×»á¤¬£²£µÆü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡Á£Ç£Ï£Ç£Ï¡¡£Ó£í£é£ì£å¡Á¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁªµó¤ÎÊó½·¤È¤·¤Æ£Ð£Ò²ñ¼Ò¤Ë£·£°Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿ºØÆ£¸µÉ§Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Á´¹ñÃÎ»ö²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ºØÆ£ÃÎ»ö¤Ï£Ð£Ò²ñ¼Ò¤Ë¥Ý¥¹¥¿¡¼À©ºîÈñ¤È¤·¤ÆÌó£·£°Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£Ó£Î£Ó¤Î±¿ÍÑ¤ÏºØÆ£»öÌ³½ê¤Ê¤É¤¬¼çÂÎÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£Ð£Ò²ñ¼ÒÂåÉ½¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤Æ¸Ä¿Í¤Ç»²²Ã¤·¤¿¤È¤·¤¿¡£¡Ö¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤ÀÅì¹ñ¸¶»á¤Ï¡Ö£Ð£Ò²ñ¼Ò¤Î½÷À½¾¶È°÷¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬¿ôÌ¾¡¢¡ÊÁªµó³èÆ°¤ò¡Ë¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì±ÇÁü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¼Ì¿¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ë²ñ¼Ò¤«¤éµëÎÁ¤¬Ê§¤ï¤ì¤Æ¤¿¤é¡¢£±£±·î¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ø´óÉÕ¹Ô°Ù¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö²ñ¼Ò¤Ï¡Ø¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Ê¤é¡¢£±£±·î¤ÎÁªµó´ü´ÖÃæ¤ÏÌµ½þ¤À¤«¤éµëÎÁÊ§¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¡£¤¢¤ó¤¿¤¿¤Á¼«Ê¬¤é¤Î¼«¼çÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ç»²²Ã¤·¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡Ù¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£