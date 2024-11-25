Éé½ý¼ÔÂ¿¿ô¤Î¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¡¢¥ß¥é¥óÀï¤Ï¥³¡¼¥×¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¹¤¬38ÅÙ¶á¤¯¤ÎÇ®¤Ç¥×¥ì¡¼¡©
¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤Î¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½MF¥È¥¥¥ó¡¦¥³¡¼¥×¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¹¤Ï¶Ë¸Â¤Î¾õÂÖ¤ÇÂç°ìÈÖ¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
23Æü¡¢¥»¥ê¥¨AÂè13Àá¤Î¥ß¥é¥ó¤È¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ò¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ç½ª¤¨¤¿¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¡£¥±¥¬¿Í¤¬Â¿È¯¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¼çË¤¤Î¥»¥ë¥Ó¥¢ÂåÉ½FW¥É¥¥¥·¥ã¥ó¡¦¥ô¥é¥Û¥Ó¥Ã¥Á¤â·ç¾ì¤·¡¢¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Á¥¢¥´¡¦¥â¥Ã¥¿´ÆÆÄ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½MF¥¦¥§¥¹¥È¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥±¥Ë¡¼¤È¥³¡¼¥×¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¹¤òÁ°ÀþÃæ±û¤Çµ¯ÍÑ¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¾¯¤Ê¤¤ç±Ãå¤·¤¿»î¹ç¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¥³¡¼¥×¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¹¤À¤¬¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ø¥È¥¥¥Ã¥È¡¦¥¹¥Ý¥ë¥È¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢38ÅÙ¶á¤¤Ç®¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬°¤¯¤Æ¤âÎ¥Ã¦¼Ô¤ËÇº¤à¥Á¡¼¥à¤ò½õ¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤è¤¦¤À¡£
¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤Ï27Æü¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè5Àá¤Ç¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥é¤ÈÂÐÀï¡£Ãæ3Æü¤ÇºÆ¤Ó¤ÎÂç°ìÈÖ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¥³¡¼¥×¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¹¤Ë¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î²óÉü¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤ë¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
23Æü¡¢¥»¥ê¥¨AÂè13Àá¤Î¥ß¥é¥ó¤È¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ò¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ç½ª¤¨¤¿¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¡£¥±¥¬¿Í¤¬Â¿È¯¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¼çË¤¤Î¥»¥ë¥Ó¥¢ÂåÉ½FW¥É¥¥¥·¥ã¥ó¡¦¥ô¥é¥Û¥Ó¥Ã¥Á¤â·ç¾ì¤·¡¢¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Á¥¢¥´¡¦¥â¥Ã¥¿´ÆÆÄ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½MF¥¦¥§¥¹¥È¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥±¥Ë¡¼¤È¥³¡¼¥×¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¹¤òÁ°ÀþÃæ±û¤Çµ¯ÍÑ¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¾¯¤Ê¤¤ç±Ãå¤·¤¿»î¹ç¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤Ï27Æü¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè5Àá¤Ç¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥é¤ÈÂÐÀï¡£Ãæ3Æü¤ÇºÆ¤Ó¤ÎÂç°ìÈÖ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¥³¡¼¥×¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¹¤Ë¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î²óÉü¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤ë¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é