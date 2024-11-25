Ä¹µ÷Î¥¥ß¥µ¥¤¥ë¡¢Ê©¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¥í¥·¥¢ÎÎÆâ¤Î¹¶·â¤òµö²Ä¡¡³°ÁêÊý¿Ë
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ð¥í³°Áê¤Ï23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿±ÑBBC¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬Äó¶¡¤·¤¿Ä¹µ÷Î¥¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¥í¥·¥¢ÎÎÆâ¤Ø¤Î¹¶·â¤ò¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ëµö²Ä¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬ÊÆ±Ñ¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¥í¥·¥¢ÎÎ¤Ø¤Î¹¶·â¤ò»Ï¤á¤Æ°Ê¹ß¡¢Ê©À¯ÉÜ¤¬Êý¿Ë¤ò¸ø¸À¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÃæÉô¥É¥Ë¥×¥í¤Ç2024Ç¯11·î21Æü¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¸½¾ì¤òÊâ¤¯½»¿Í¤¿¤Á=¥í¥¤¥¿¡¼
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï¼ÍÄø250¥¥í¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤ÎÄ¹µ÷Î¥½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¡Ö¥¹¥«¥ë¥×¡×¤ò¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¶¡Í¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥í»á¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡Ö¼«±Ò¤ÎÏÀÍý¡×¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤Æ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹À½¤ÎÄ¹¼ÍÄøÊ¼´ï¤Ç¥í¥·¥¢¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤À¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥í»á¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ì¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¡Ê±Û¤¨¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤°ìÀþ¡Ë¤òÀß¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤ÎÃÏ¾åÉôÂâ¤ÎÇÉ¸¯¤ò¼¨º¶¤·¤¿¥Þ¥¯¥í¥óÊ©ÂçÅýÎÎ¤Î2·î¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤«¤Ê¤ëÁªÂò»è¤âÇÓ½ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¶¼¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢²æ¡¹¤Î°ÂÁ´¤À¡£¥í¥·¥¢·³¤¬Á°¿Ê¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¶¼°Ò¤¬²¤½£¤Ë¶á¤Å¤¯¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£¡Ê¥Ñ¥ê¡áÁ×¸÷Í´¡Ë