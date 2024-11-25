ÀéÍÕÉ´²»¡¢½é¤ÎGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ø¡Ö½Ð¤·ÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×¡¡½÷»Ò¤Ï6¿ÍÃæ5¿Í¤¬ÆüËÜÀª¡Ö¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤»É·ã¡×
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ªÀï¡¦Ãæ¹ñÇÕ¤Ç2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀéÍÕÉ´²»¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤¬25Æü¡¢´ØÀ¾¶õ¹ÁÃå¤Î¹Ò¶õµ¡¤Çµ¢¹ñ¤·¤¿¡£
¡¡Âè4ÀïNHKÇÕ¤ËÂ³¤¤¤Æ¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢º£µ¨¤ÎÌÜÉ¸¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ê12·î5¡Á7Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤Ø¤Î½é½Ð¾ì¤¬·èÄê¡£Ä´À°´ü´Ö¤¬¸Â¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¤â¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï°ìÅÙ¤¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡£»×¤¤¤Ã¤¤ê½Ð¤·ÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ç°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡½÷»Ò¤Ï6¿ÍÃæ5¿Í¤¬ÆüËÜÀª¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡Ö¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤»É·ã¤Ë¤Ê¤ë¡£¶ÛÄ¥¤Ï¤¹¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤É¤ì¤À¤±¼«Ê¬¤ò¶¯¤¯»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ±éµ»¤ò¤Ç¤¤ë¤«¡×¤ÈÂçÉñÂæ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£