ºå¿À£Ï£Â¤Î³ÝÉÛ»á¤¬£Æ£Á¹Ô»È¤ÎÂç»³¤Ø¥¨¡¼¥ë¡ÖÂç»³¤Î½Ð¤¹Åú¤¨¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â²¹¤«¤¤À¼±ç¤ò¤ª´ê¤¤
¡¡ºå¿À£Ï£Â¤Î³ÝÉÛ²íÇ·»á¡Ê£¶£¹¡Ë¤¬£²£µÆü¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³ÅÄ²í¿Í¡Ê£¶£³¡Ë¤¬¥µ¥ó¥±¥¤¥Û¡¼¥ë¥Ö¥ê¡¼¥¼¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡Ö»³ÅÄ²í¿Í¤«¤¿¤ê¤ÎÀ¤³¦¡¡Í¥¾¡¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¤Ê¡Á¡¡³ÝÉÛ¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡Á¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¸ø±éÃæ¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¹ñÆâ£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿Âç»³ÍªÊåÆâÌî¼ê¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¤äÆ£Àî¿·´ÆÆÄ¤Ø¤Î´üÂÔ¡¢Âè£¸Âå£Ï£Â²ñÄ¹¤Î½¢Ç¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¡¢ÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£»³ÅÄ²í¿Í¤È¤Î·Ú²÷¤Ê¥È¡¼¥¯¤Ë²ñ¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸ø±é¸å¤Ë¤Ï¼èºàÂÐ±þ¡£Âç»³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂç»³¤¬ÆÀ¤¿¸¢Íø¡£ÅöÁ³¡¢¼«Ê¬¤ÎÉ¾²Á¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤È»×¤¦¡£Âç»³¤Î½Ð¤¹Åú¤¨¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø´èÄ¥¤Ã¤Æ¤³¤¤¡Ù¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡£ºå¿À¤Ë»Ä¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ÏµåÃÄ£¹£°¼þÇ¯¤È¤¤¤¦µÇ°¤¹¤Ù¤Ç¯¤Ë¥Á¡¼¥à¤òÍ¥¾¡¤µ¤»¤ë¤³¤È¤âÂç¤¤Ê»Å»ö¡£º£¡¢Èó¾ï¤ËÇº¤ó¤Ç¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç»³¤Î½Ð¤¹Åú¤¨¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¸ø±éÃæ¤Ë¤Ïºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ø¡Ö¤â¤·°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢²¹¤«¤¯Á÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤â¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âè£¸Âå¤Î£Ï£Â²ñÄ¹¤Î½¢Ç¤Í×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡££±£±·îËö¤Ë£Ï£ÂÁí²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢¾µÇ§¤µ¤ì¤ì¤Ð½¢Ç¤¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£