EU¡¢Ãæ¹ñ¤òWTOÄóÁÊ¡¡¥Ö¥é¥ó¥Ç¡¼¤ÎÈ¿ÉÔÅöÎ÷Çä
¡¡¡Ú¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¶¦Æ±¡Û²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë²¤½£°Ñ°÷²ñ¤Ï25Æü¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬È¯Æ°¤·¤¿EU»º¥Ö¥é¥ó¥Ç¡¼¤Ø¤ÎÈ¿¥À¥ó¥Ô¥ó¥°¡ÊÉÔÅöÎ÷Çä¡ËÁ¼ÃÖ¤ÏËÇ°×¥ë¡¼¥ë¤Ë¹çÃ×¤·¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦ËÇ°×µ¡´Ø¡ÊWTO¡Ë¤ËÄóÁÊ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ê¶Áè²ò·è¼êÂ³¤¤ÇÃæ¹ñÂ¦¤È¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ï10·î¤ËEU»º¥Ö¥é¥ó¥Ç¡¼¤Ë»ÃÄêÅª¤ÊÄÉ²Ã´ØÀÇ¤òÈ¯Æ°¤·¤¿¡£EU¤Ë¤è¤ëÃæ¹ñÀ½ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤Ø¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇÆ³Æþ¤Ø¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¤½£°Ñ¤Î¥É¥à¥Ö¥í¥Õ¥¹¥¥¹¾åµéÉû°Ñ°÷Ä¹¡ÊÄÌ¾¦À¯ºöÃ´Åö¡Ë¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡Öº¬µò¤Î¤Ê¤¤ÈóÆñ¤äËÇ°×ÊÝ¸î¼êÃÊ¤Î°ÍÑ¤«¤é»ä¤¿¤Á¤Î»º¶È¤ò¼é¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£