ÇÏ¾ìÅµ»Ò¥¢¥Ê¡¢¡ÖÍ¥ÅùÀ¸¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼£Î£Ï£±·èÄêÀï¡×°µ¾¡£Ö¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¡×
¡¡¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤ÎÇÏ¾ìÅµ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬£²£µÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Í¥×¥ê¡¼¥°¡õ¸Æ¤Ó½Ð¤·ÀèÀ¸¥¿¥Ê¥«¡ª¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÈÍ·¤Ö¤ªÊÙ¶¯º×¤ê£Ó£Ð¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÍ¥ÅùÀ¸¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼£Î£Ï£±·èÄêÀïÂè£³ÃÆ¡×¤Î¡Ö´Á»ú¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Æ¥¹¥È¡×¤Ê¤É¤ËÀèÇÚ¤ÎÊ¡ß·Ï¯¥¢¥Ê¤È½Ð¾ì¡£ÆñÆÉ´Á»úÆþ¤ê¤ÎÂ®Êó¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò´°àú¤ËÆÉ¤à¤Ê¤É¡¢¥À¥ó¥È¥Ä¤Î£±°Ì¤Ç¾å°Ì£³¿Í¤Ë¤è¤ëÍ¥¾¡·èÄêÀï¤ËÎ×¤à¤È¡¢£²°Ì¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦´ßËÜÍýº»¥¢¥Ê¡¢£³°Ì¤Î¸µ£Ô£Â£Ó¡¦»³ËÜÎ¤ºÚ¥¢¥Ê¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢Âè£³Âå²¦¼Ô¤Ë¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¡×¤ÈÎ¾¼ê¤òµó¤²¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¥¯¥ë¥¯¥ë¤È²ó¤Ã¤Æ´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£