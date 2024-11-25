ÆüËÜ¶õ¹Á¥Ó¥ë¥Ç¥ó¥°¤ÈÅìµþ¹ñºÝ¶õ¹Á¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡¢¡Ö¶äºÂÅ·°ì ±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè3¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ëÅ¹¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó
ÆüËÜ¶õ¹Á¥Ó¥ë¥Ç¥ó¥°¤ÈÅìµþ¹ñºÝ¶õ¹Á¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ï¡¢±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè3¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë4³¬ ¹¾¸Í¾®Ï©¤Ë¡¢¿·¤·¤¯¡Ö¶äºÂÅ·°ì ±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè3¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ëÅ¹¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
Å·°ì¤¬ÁÏ¶È°ÊÍè¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÅÁÅý¤ÎÌ£¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¿¦¿Í¤Îµ»¤ò¶î»È¤·¤¿ÍÈ¤²¤¿¤Æ¤Î¹¾¸ÍÁ°Å·¤×¤é¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£Å¹Æâ¤Ï¡¢¹¾¸Í¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢ÏÂ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿ÅÚÊÉ¤ÈÌÚÌÜ¤ÇÅý°ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤ÎÊÉÌÌ¤Ë¤Ï¡¢Á´ÌÌÆÃÃí¥¿¥¤¥ë¤ÇÉ½¸½¤·¤¿Å·°ì¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÃÏ¿Þ³¨¤ò»Ü¤·¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÅ·°ì¤Î¿ùÀÞÅ·Ð§ÊÛÅö¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤È¹¾¸ÍÁ°Å·¤×¤é¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò´®Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡ÎÅ¹ÊÞ³µÍ×¡Ï
Ì¾¾Î¡§¶äºÂÅ·°ì ±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè3¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ëÅ¹
¥ª¡¼¥×¥óÆü¡§11·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë
¾ì½ê¡§±©ÅÄ¶õ¹Á Âè3 ¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë 4³¬ ¹¾¸Í¾®Ï©
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00¡Á22:00
ÆüËÜ¶õ¹Á¥Ó¥ë¥Ç¥ó¥°¡áhttps://www.tokyo-airport-bldg.co.jp
Åìµþ¹ñºÝ¶õ¹Á¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡áhttps://www.tiat.co.jp