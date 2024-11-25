TeNY¥Æ¥ì¥Ó¿·³ã

¼Ì¿¿³ÈÂç

¿·³ã±ØÁ°¹­¾ì¤Ë¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¤ò¹Ô¤¦ÌÜÅª¤ÇÎ©¤ÁÆþ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ21ºÐ¤ÎÃË¤¬·ÚÈÈºáË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿·³ã»Ô¤Ï¤³¤È¤·4·î¤Ë¾òÎã¤ò²þÀµ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢½é¤Î¸¡µó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

·ÚÈÈºáË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤Ë½»¤à¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÅ¹°÷¤ÎÃË¡Ê21¡Ë¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤ÈÃË¤Ï10·î12Æü¤ÎÌ¤ÌÀ¡¢¿·³ã±ØÁ°¹­¾ì¤Ë¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¤ò¤¹¤ëÌÜÅª¤ÇÎ©¤ÁÆþ¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥Ñ¥È¥íー¥ëÃæ¤Î·Ù»¡´±¤¬¿·³ã±Ø¤ÎÆî¸ý¤ÈËüÂå¸ý¤ò¤Ä¤Ê¤°¹â²Í²¼¤ÎÏ¢ÍíÄÌÏ©¤Ç¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¤Ç³êÁö¤·¤Æ¤¤¤ëÃË¤òÌÜ·â¤·¸¡µó¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¿·³ã±Ø¼þÊÕ¤Î¹­¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¤Ë¤è¤ëÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¿·³ã»Ô¤Ï°­¼Á¤Ê´í¸±¹Ô°Ù¤äÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ë¤è¤ë»ö·ï¤ä»ö¸Î¡¢»ÜÀß¤ÎÂ»½ý¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°ÌÜÅª¤Ç¤³¤È¤·4·î¤Ë³êÁö¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Î©¤ÁÆþ¤ê¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¾òÎã¤ò»Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

ÃË¤Ï¾òÎã²þÀµ¸å¤Î4·î²¼½Ü¤Ë¤â¿·³ã±Ø¼þÊÕ¤Ç¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¤Î³êÁö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤«¤éÃí°Õ¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö¤â¤¦¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£

º£²ó¤Î¸¡µó¤Ï¡¢¾òÎã»Ü¹Ô¸å¡¢½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£