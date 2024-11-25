¤¿¤À¤¿¤Àµã¤±¤Æ¤¯¤ë¡£°é»ù¤Î¸ÉÆÈ´¶¤Ç°Ç¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æü¤Î¤³¤È
Âæ½ê¤ÎÎÙ¡¢2¿Í¤¤ê¤ÎÇã¤¤Êª¡£3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤½¤ì¤¾¤ì¤È²á¤´¤¹¡¢ÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¡¿¤¤¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Î¤½¤Î¸å¤Ç¡Ê1¡Ë
¡Ø·¯¤Î¿´¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¡Ø¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ù¤Ç¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëºî²È¡¦¥Ä¥ë¥ê¥ó¥´¥¹¥¿¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢3¿Í¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÈÉ×¤È¤Î5¿ÍÊë¤é¤·¡£
¹²¤¿¤À¤·¤¤ËèÆü¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¸«¤»¤ë¤Õ¤È¤·¤¿É½¾ð¤ä»ÅÁð¤ò¿´¤ËÎ±¤á¤¿¤ê¡¢²È»ö¤ä»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Îµ¤¤Þ¤Þ¤Ê¤Ò¤È¤ê»þ´Ö¤â¤Á¤ã¤ó¤È³Ú¤·¤à¡£»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¡Ö¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¡×¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤Êë¤é¤·¤òÂÎ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Þ¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç1Æü¤òË¤«¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤´µ¡·ù¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¿È¶á¤ÊÀ¤³¦¤ò·Ú¤ä¤«¤Ë³Ú¤·¤à¡¢¥Ä¥ë¥ê¥ó¥´¥¹¥¿¡¼¤µ¤ó¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¥Ä¥ë¥ê¥ó¥´¥¹¥¿¡¼Ãø¤Î½ñÀÒ¡Ø¤¤¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Î¤½¤Î¸å¤Ç¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£°é»ù¤Î¸ÉÆÈ´¶
Ãø¡á¥Ä¥ë¥ê¥ó¥´¥¹¥¿¡¼¡¿¡Ø¤¤¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Î¤½¤Î¸å¤Ç¡Ù