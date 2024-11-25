½÷»Ò¹â¹»À¸¤ÎÍç¤ÎÆ°²è¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£±Æ¤«¡¡´é¸«ÃÎ¤ê£²£¶ºÐ¤ÎÃæ³Ø¹»¹Ö»Õ¤ÎÃË¤òÂáÊá¡¡»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤
½÷»Ò¹â¹»À¸¤ÎÍç¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÄ¹²¬»Ô¤Ë½»¤àÃæ³Ø¹»¹Ö»Õ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÃæ³Ø¹»¹Ö»Õ¡¦¿Ûº´Âç²ÏÍÆµ¿¼Ô¡Ê26¡Ë¤Ç¤¹¡£
10·î¡¢Ä¹²¬»ÔÆâ¤Î²°Æâ¤Ç¸©Æâºß½»¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¤ÎÍç¤ÎÆ°²è¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»£±Æ¤·»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¤òÀ½Â¤¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È11·î18Æü¡¢Èï³²¼Ô¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¤«¤é·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤¬¤¢¤êÈ¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿Ûº´ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÃæ±ÛÃÏÊý¤ÎÃæ³Ø¹»¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢½÷»Ò¹â¹»À¸¤È¤Ï´é¸«ÃÎ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÇ¯Îð¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£