12月9日に2時間にわたって生放送されるTBS系音楽番組『CDTVライブ!ライブ!』(後7:00)のアーティストと披露する楽曲が発表された。King & Princeは、「WOW」をフルサイズライブで。本楽曲は、三浦大知、音楽プロデューサー・UTA、そして高橋海人(※高=はしごだか)がコラボし制作された話題曲。さらにニューアルバム「Re:ERA」に収録されるソロ曲も披露する。

高橋は、SKY-HIがプロデュースした楽曲「POPSTAR in the KINGDOM」をSKY-HIとともにテレビ初パフォーマンス。さらに永瀬廉は、同期である西畑大吾(なにわ男子)が作詞とコーラス、正門良規(Aぇ! group)がギター演奏とコーラスで参加したコラボ楽曲「染み」を3人でテレビ初披露。2曲とも特別バージョンで届ける。また9月に同番組生出演が大きな話題となったGRe4N BOYZが再登場。GRe4N BOYZとして初のCDアルバム「あっ、ども。あらためまして。」に収録されている新曲「少年」をフルサイズでテレビ初披露する。なにわ男子は、初のデジタルシングルで映画主題歌の「ありがとう心から」に加え、30年の時を超えて、先輩から歌い継がれてきた名曲「勇気100%」をフルサイズテレビ初披露。LE SSERAFIMは、日本3rdシングル 「CRAZY」に収録されるタイトル曲「CRAZY -Japanese ver.-」と日本オリジナル曲「Star Signs」をそれぞれフルサイズで世界最速で初パフォーマンスする。乃木坂46は、遠藤さくらがセンターを務める最新曲「歩道橋」をフルサイズテレビ初披露する。Kis-My-Ft2は、映画のワンシーンにいざなうような大人の魅力あふれる新曲「Curtain call」をフルサイズ初披露する。中島健人は、ソロデビューアルバムのリード曲「ピカレスク」、PEOPLE 1は、火曜ドラマ『あのクズを殴ってやりたいんだ』の主題歌「メリバ」をそれぞれフルサイズで歌唱する。さらに、コレサワが同番組に初登場。TikTokやSNSでは、“踊ってみた”動画が多数投稿され話題となっている「元彼女のみなさまへ」をフルサイズテレビ初披露する。■出演アーティスト・楽曲一覧(※アーティスト名50音順)Kis-My-Ft2「Curtain call」King & Prince「WOW」「POPSTAR in the KINGDOM」(高橋海人×SKY-HI)「染み」(永瀬廉×西畑大吾×正門良規)GRe4N BOYZ「少年」コレサワ「元彼女のみなさまへ」中島健人「ピカレスク」なにわ男子「ありがとう心から」「勇気100%」乃木坂46「歩道橋」PEOPLE 1「メリバ」LE SSERAFIM「CRAZY -Japanese ver.-」「Star Signs」