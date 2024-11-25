¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¼óÅÔ¤Î¶õ¹Á¶á¤¯¤Ç²ßÊªµ¡ÄÆÍî¡¡1¿Í»àË´¡¢3¿Í¥±¥¬
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥Ð¥ë¥È³¤¤ËÌÌ¤¹¤ë¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¤Î¼óÅÔ¡¦¥Ó¥ê¥Ë¥å¥¹¤Î¶õ¹Á¶á¤¯¤Ç25Æü¡¢²ßÊªµ¡¤¬ÄÆÍî¤·¡¢1¿Í¤¬»àË´¡¢3¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¤Î¥Ó¥ê¥Ë¥å¥¹¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢²èÌÌ±¦¾å¤«¤é¸÷¤ë¤â¤Î¤¬ÃÏÌÌ¤Ë¶á¤Å¤¡¢·úÊª¤äÌÚ¤Î¸å¤í¤Ë±£¤ì¤Æ¿ôÉÃ¤¬¤¿¤Ä¤È¡¢Âç¤¤Ê±ê¤¬¾å¤¬¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ó¥ê¥Ë¥å¥¹¤Î¶õ¹Á¤Î¶á¤¯¤Ç25ÆüÌ¤ÌÀ¡¢²ßÊªµ¡¤¬ÄÆÍî¤·¡¢¾èÁÈ°÷4¿Í¤Î¤¦¤Á1¿Í¤¬»àË´¡¢3¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ßÊªµ¡¤ÏÃÏÌÌ¤ËÍî¤Á¤¿¸å¡¢¤ª¤è¤½100¥á¡¼¥È¥ë³êÁö¤·¡¢¶õ¹Á¶á¤¯¤Î½»Âð¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£½»Âð¤ÎÃæ¤Ë¤Ï12¿Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´°÷µß½Ð¤µ¤ì¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÄÆÍî¤·¤¿¤Î¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Î¥é¥¤¥×¥Á¥Ò¤«¤éÎ¥Î¦¤·¤¿¹ñºÝÊªÎ®¤ÎÂç¼ê¡ÖDHL¡×¤Î²ßÊªµ¡¤Ç¡¢¶õ¹Á¤ËÃåÎ¦¤¹¤ëÀ£Á°¤Î»ö¸Î¤Ç¤·¤¿¡£¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¤ÎÅö¶É¤¬ÄÆÍî¤Î¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£