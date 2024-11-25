¡ÖHonda¡×¡ß¡Ö¥í¥Õ¥È¡×¤¬½é¥³¥é¥Ü¡ª¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥¤¥³¥ó¤ä¥í¥´¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿Åß¥°¥Ã¥ºÁ´9¼ïÅ¸³«
¡¡¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ë¡ÖHonda¡×¤È¤Î½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¡ÖHonda¡ßLOFT ¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤¬¡¢10·îËö¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤Î¡Ö¥í¥Õ¥È¡×Å¹ÊÞ¤È¡Ö¥í¥Õ¥È¥Í¥Ã¥È¥¹¥È¥¢¡×¤ÇÈ¯ÇäÃæ¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª ¡Ö¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡×¤ÏÁ´4¼ïÎà¤ÎÊÁ¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¢£¥Ð¥¤¥¯¡ÈCBX400F¡ÉÊÁ¤â
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖHonda¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥¤¥³¥ó¡ÈWING¥Þ¡¼¥¯¡É¤ä¡ÈHRC¡Ê¥Û¥ó¥À¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¡Ë¥í¥´¡É¤Ê¤É¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤ä¥ë¡¼¥à¥·¥å¡¼¥º¤Ê¤É¡¢Á´9¼ïÎà¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢³ê¤é¤«¤ÊÈ©¿¨¤ê¤Î¥Õ¥é¥ó¥Í¥ëÀ¸ÃÏ¤Ë¡¢¤â¤³¤â¤³¤Î¥Ü¥¢À¸ÃÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿2½Å¹½Â¤¤Î¡Ö¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£ÁíÊÁ¡¢WING¥Þ¡¼¥¯¡¢¥Ð¥¤¥¯¡¢HRC¤ÎÁ´4ÊÁ¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢Â¤Î¹Ã¤òÊñ¤ß¹þ¤à·Á¾õ¤Î¡¢ÆâÂ¦¤Ë¥Ü¥¢ÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡Ö¥ë¡¼¥à¥·¥å¡¼¥º¡×¤ä¡¢Ãæºà¤ËÁ¡°Ý¤ÎºÙ¤¤ÌÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿½À¤é¤«¤¯¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤È¤·¤¿¿¨¤ê¿´ÃÏ¤Î¡Ö¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤âÍÑ°Õ¡£¥Ð¥¤¥¯¹¥¤¤Ë¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª ¡Ö¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡×¤ÏÁ´4¼ïÎà¤ÎÊÁ¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¢£¥Ð¥¤¥¯¡ÈCBX400F¡ÉÊÁ¤â
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖHonda¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥¤¥³¥ó¡ÈWING¥Þ¡¼¥¯¡É¤ä¡ÈHRC¡Ê¥Û¥ó¥À¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¡Ë¥í¥´¡É¤Ê¤É¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤ä¥ë¡¼¥à¥·¥å¡¼¥º¤Ê¤É¡¢Á´9¼ïÎà¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢Â¤Î¹Ã¤òÊñ¤ß¹þ¤à·Á¾õ¤Î¡¢ÆâÂ¦¤Ë¥Ü¥¢ÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡Ö¥ë¡¼¥à¥·¥å¡¼¥º¡×¤ä¡¢Ãæºà¤ËÁ¡°Ý¤ÎºÙ¤¤ÌÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿½À¤é¤«¤¯¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤È¤·¤¿¿¨¤ê¿´ÃÏ¤Î¡Ö¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤âÍÑ°Õ¡£¥Ð¥¤¥¯¹¥¤¤Ë¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£