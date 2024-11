デビュー25周年のメモリアルイヤーを迎えている中島卓偉が、全国ツアー<TAKUI NAKAJIMA LIVE 2025 BRAND NEW JAGUAR TOUR>を開催することが発表となった。同ツアーは12月4日リリースのアルバム『JAGUAR』を提げて行われるもの。2025年2月22日の地元・福岡公演を皮切りに、 3月30日の静岡・浜松FORCEまで全国9ヵ所全13公演の規模で行われるもの。なお、ツアースケジュールには独立してから初めて訪れる広島や愛媛なども組み込まれた。

■独立第二弾オリジナルアルバム『JAGUAR』



2024年12月4日リリース【初回生産限定盤(CD+ブックレット)】FRCD-00002 7,283円(税別) / 8,000円(税込)15曲入りCD / 特製スリーヴケース /36Pブックレットセルフライナーノーツ付・限定写真ブックレット付きスペシャルBOX仕様・全曲本人の(読む気が失せる程の文字数の超音楽的な)長文セルフライナーノーツ付き▼予約リンク・タワーレコード: https://tower.jp/item/6591108・HMV:https://www.hmv.co.jp/product/detail/15349037・ディスクユニオン:https://diskunion.net/jp/ct/detail/1008929705・anysee:https://anysee.jp/ec/feature/jaguar/【通常盤(CD)】FRCD-00003 3,637円(税別) / 4,000円(税込)15曲入りCD▼予約リンク・タワーレコードhttps://tower.jp/item/6591109・HMV:https://www.hmv.co.jp/product/detail/15349038・ディスクユニオン:https://diskunion.net/jp/ct/detail/1008929709・anysee:https://anysee.jp/ec/feature/jaguar/▼CD収録曲 ※初回生産限定盤 / 通常盤 共通01. BRAND NEW JAGUAR02. DESTRUCTION OF WORLD03. 最後の一人になっても04. って言いながら05. アドレナリン・ダメ06. 今日07. JUST SAY I LOVE YOU08. 鳥かご09. やらずに後悔?やって後悔?10. Camellia11. きみのままで12. SOUL FIGHTER13. 悔しいわ14. がんばっていこうよ15. (自分の中の)もう一人の自分●購入特典対象店舗にてオリジナルアルバム『JAGUAR』をお買い上げのお客様に先着で特典を差し上げます。※対象商品1枚ご購入につき特典DVD-Rを1枚お渡し致します。※ご予約・ご購入の際は、事前に各店舗まで特典の有無をお問い合わせください。※特典は数に限りがございます。無くなり次第終了となりますので予めご了承ください。※特典のお渡しは商品と同時になります。ご予約時のお渡しではございません。※特典に関するお問い合わせは、直接各対象店舗へご確認下さい。※インストアイベント開催の店舗では、下記特典とイベント参加券の両方を差し上げます。『2024.07.21 LIVE AT THE 原宿 RUIDO「GOD POP STARS REVIVAL」』▼version1 / TOWER RECORDS version (オンライン含む)01. NEVER FADES AWAY02. WORKING CLASS HI-SCHOOL03. OH MY DARLING04. って言いながら05. (it’s gonna be) OK06. 今夜だけ浮かれたかった07. 焼酎ギャル08. Camellia09. DRIVE MY LIMO10. BEAT&LOOSE▼version2 / HMV version (オンライン含む)01. さらけだす02. SHINING DAYS03. どんなことがあっても04. 続けろ05. イノヴェイター06. YES,MY WAY07. BABY,GO FOR IT08. FAR EASTERN09. 明日への階段10. PUNK▼version3 / ヴィレッジヴァンガード、ディスクユニオン、anysee01. 悔しいわ02. FEED BACK’7803. ゲッザファッカウッ!!!!04. ROCKIN’ PROPOSE05. NO MORE NO DOBUT06. NOBODY KNOWS07. TRUE MIND08. ギャンブルーレット09. 我が子に捧げるPUNK SONG10. STAY TOGETHER11. BOOM BOOM BOOM【レコード盤 (2枚組 ダブルジャケット) ※受注予約生産】10,910円(税別) /12,000円税込)16曲入り / 2LP / セルフライナーノーツ付※レコード盤のみ「今がその時」収録の16曲入り▼レコード盤予約リンク・https://anysee.jp/ec/feature/jaguar/▼LP収録曲01. BRAND NEW JAGUAR02. DESTRUCTION OF WORLD03. 最後の一人になっても04. って言いながら05. アドレナリン・ダメ06. 今日07. JUST SAY I LOVE YOU08. 鳥かご09. やらずに後悔?やって後悔?10. Camellia11. きみのままで12. SOUL FIGHTER13. 今がその時14. 悔しいわ15. がんばっていこうよ16. (自分の中の)もう一人の自分●アナログ盤配送について※商品プレス完了後となります。商品到着までお時間をいただきますことを予めご了承下さい。※商品の発送は沖縄を除く全国一律800円/沖縄県2000円となります。※国外への発送はできません。※本案件実施は、事前にご入金をお済ませ頂いたお客様のみとなります。企画の性質上、後払いができません。予めご了承ください。※お買上げ後のキャンセル・返金は一切お受けできませんのでご了承下さい。また、商品お受取り後に発覚致しました不良品は良品交換とさせて頂きます。